Visualização de leilão e preço teórico?

Existe alguma visualização do leilão com preço teórico no Metatrader 5? Procurei mas não achei nada...

Já fiquei interessado e também não achei.

Mas acho que não seria difícil de implementar, sabendo as regras da formação do preço e lendo o book de ofertas (preço/quantidade).

Ao que eu saiba, não existe.

 

Se você opera manualmente no MT5, esqueça... se tiver, tem que programar... Pra isso é preferível usar outra plataforma brasileira...

SE o leilão aparecer no Book, você terá que programar para calcular o Preço Teórico...

Acabei fazendo um script pra calcular.


Funciona bem para ativos de liquidez baixa ou média, mas por limitações do numero de ofertas no Book que a XP retorna (16 ofertas de compra e 16 ofertas de venda) em ativos muito liquidos ele não consegue calcular. Nesse caso ele da uma estimativa.

Segue os fontes em anexo. Só criar um projeto, acrescentar os fontes e compilar.

Arquivos anexados:
ChecaStatusLeilao.mq5  2 kb
BookOfertasBolsa.mqh  7 kb
 
Muito bom o código porém faltou um Include:

#include "OfertaBolsa.mqh"
 
sinput string InpSymbol="PETR4";

MqlBookInfo _MqlBookInfo[];
double ExtVolumeWeightedPrice = 0.0;

int OnInit()
{
        if(!MarketBookAdd(InpSymbol,true)) return(INIT_FAILED);
        Comment("");
        return(INIT_SUCCEEDED);
};

void OnDeinit()
{
        MarketBookRelease(InpSymbol);
        Comment("");
};

void OnBookEvent()
{
        MarketBookGet(InpSymbol,_MqlBookInfo);
        double Value  = 0.0;
        double Volume = 0.0;
        for(int i=0;i<ArraySize(_MqlBookInfo);i++)
        {
                Volume = Volume + _MqlBookInfo[i].volume;
                Value  = Value  + _MqlBookInfo[i].price * _MqlBookInfo[i].volume;
        };
        
        ExtVolumeWeightedPrice = Value / Volume;

        Comment("Volume Weighted Level: ", ExtVolumeWeightedPrice)
};

Arthur Albano:

Isso?

Boa tarde,

o MT5 dá MODAL dá essa informação, se é confiável são outros quinhentos.



 
Rogerio Giannetti Torres:

Boa tarde,

o MT5 dá MODAL dá essa informação, se é confiável são outros quinhentos.



... a Clear também dá esse "Preço Teórico", com nome "Preço Médio Ponderado", mas infelizmente não é o preço do Leilão, é o VWAP.

Aliás, já é possível conhecer o valor o VWAP diretamente, através da função SymbolInfoDouble() e o identificador SYMBOL_SESSION_AW.

Documentação sobre MQL5: Informações de Mercado / SymbolInfoInteger
Documentação sobre MQL5: Informações de Mercado / SymbolInfoInteger
  • www.mql5.com
www.mql5.com
2. Retorna true ou false dependendo se a função for executada com sucesso. Em caso de sucesso, o valor da propriedade é colocado em uma variável recipiente, passada por referênce atráves do último parâmetro. Valor de tipo long. Em caso de falha de execução, a informação sobre o erro pode ser obtida usando a função GetLastError(): 4302  ativo...
 
Olá pessoal. Alguém conseguiu colocar esse código pra funcionar corretamente?
