Visualização de leilão e preço teórico?
Boa noite,
Já fiquei interessado e também não achei.
Mas acho que não seria difícil de implementar, sabendo as regras da formação do preço e lendo o book de ofertas (preço/quantidade).
Abraços
Olá,
Existe alguma visualização do leilão com preço teórico no Metatrader 5? Procurei mas não achei nada...
Obrigado!
Ao que eu saiba, não existe.
Se você opera manualmente no MT5, esqueça... se tiver, tem que programar... Pra isso é preferível usar outra plataforma brasileira...
SE o leilão aparecer no Book, você terá que programar para calcular o Preço Teórico...
;)
Acabei fazendo um script pra calcular.
Funciona bem para ativos de liquidez baixa ou média, mas por limitações do numero de ofertas no Book que a XP retorna (16 ofertas de compra e 16 ofertas de venda) em ativos muito liquidos ele não consegue calcular. Nesse caso ele da uma estimativa.
Segue os fontes em anexo. Só criar um projeto, acrescentar os fontes e compilar.
Acabei fazendo um script pra calcular.
Funciona bem para ativos de liquidez baixa ou média, mas por limitações do numero de ofertas no Book que a XP retorna (16 ofertas de compra e 16 ofertas de venda) em ativos muito liquidos ele não consegue calcular. Nesse caso ele da uma estimativa.
Segue os fontes em anexo. Só criar um projeto, acrescentar os fontes e compilar.
Muito bom o código porém faltou um Include:
Olá,
Existe alguma visualização do leilão com preço teórico no Metatrader 5? Procurei mas não achei nada...
Obrigado!
sinput string InpSymbol="PETR4"; MqlBookInfo _MqlBookInfo[]; double ExtVolumeWeightedPrice = 0.0; int OnInit() { if(!MarketBookAdd(InpSymbol,true)) return(INIT_FAILED); Comment(""); return(INIT_SUCCEEDED); }; void OnDeinit() { MarketBookRelease(InpSymbol); Comment(""); }; void OnBookEvent() { MarketBookGet(InpSymbol,_MqlBookInfo); double Value = 0.0; double Volume = 0.0; for(int i=0;i<ArraySize(_MqlBookInfo);i++) { Volume = Volume + _MqlBookInfo[i].volume; Value = Value + _MqlBookInfo[i].price * _MqlBookInfo[i].volume; }; ExtVolumeWeightedPrice = Value / Volume; Comment("Volume Weighted Level: ", ExtVolumeWeightedPrice) };
Isso?
Isso?
Boa tarde,
o MT5 dá MODAL dá essa informação, se é confiável são outros quinhentos.
Boa tarde,
o MT5 dá MODAL dá essa informação, se é confiável são outros quinhentos.
... a Clear também dá esse "Preço Teórico", com nome "Preço Médio Ponderado", mas infelizmente não é o preço do Leilão, é o VWAP.
Aliás, já é possível conhecer o valor o VWAP diretamente, através da função SymbolInfoDouble() e o identificador SYMBOL_SESSION_AW.
- www.mql5.com
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Olá,
Existe alguma visualização do leilão com preço teórico no Metatrader 5? Procurei mas não achei nada...
Obrigado!