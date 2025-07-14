Metatrader no Brasil - BMF Bovespa - página 2
E ao Anjinho beleza?
Poderia me da uma dica,
Segui este tutorial(https://www.mql5.com/pt/articles/100) , mas estranhamente o Debug não funciona, coloquei os pontos de interrupção no OnInit() e OnTick()
Apos clicar em iniciar o debug entra no metodo OnInit() sem erro, mas depois ele não chama o metodo OnTick() para fazer as operações, ele fica parado :(
Será que falta habilitar algo??
BestXavier, blz?
O mercado estava aberto? A função OnTick, no debug, usa as cotações do mercado. Ela só funcionará se tiver um tick no ativo, que só acontecerá com o mercado aberto. Eu prefiro encher o código temporariamente com Prints e ir identificando o que vai acontecendo pelo Tester. Depois eu removo os prints para não ficar com o código poluido.
Abraços!
Boa tarde amigo. Estou iniciando com o Metatrader e gostaria de saber se tem alguma foram de salvar a área de trabalho depois de formatada. Formatei uma area com 4 graficos no mosaico e gostaria de salvar para usa-la em uma próxima entrada.
spadua, blz?
Tem duas coisas que vc pode fazer: salvar os templates (configurações do gráfico) ou salvar o Perfil.
Ao salvar o template, sugiro salvar o mesmo template com 3 nomes diferentes: Tester, Debug e Default. Assim, em todos os módulos do Metatrader, vc verá a mesma configuração de gráficos.
Ao salvar o Perfil, pelo o que eu testei aqui agora, salvará a arrumação das janelas e abas.
Veja se te ajuda.
Abraços!
Legal meu amigo. Salvei o perfil conforme sua indicação e ficou como eu queria. Outra coisa que estou apanhando também é para colocar o relógio dentro do gráfico, aquele que tem nos indicadores eu ja coloquei, me refiro ao relogio das horas tipo o gadget do windows.
Muito obrigado
Abraços
Não conheço uma funcionalidade pronta para isso. Mas vc pode programar uma, caso vc tenha este conhecimento. A forma mais fácil e grosseira seria através do comando Comment. Ou vc pode fazer via inserção de objetos no gráfico. Em ambos a atualização poderia ser a cada tick ou por timer.
Vou criar este tópico e me colocar a disposição, caso alguém tenha dúvidas na utilização do Metatrader 5 no Brasil.
Posso ajudar tanto na linguagem de programação, como na utilização do sistema em si.
Abraços,
Carlos Erbesdobler - Anjinho
Niterói - RJ
Colega, como eu faço para abrir uma conta demo da BMF-Bovespa, ou se possível com forex?
Olá tcferreira,
Já tentou o servidor MetaBrazil-Demo?
Ele tem cotações de Bovespa e também de Forex.
Abraços,
Malacarne