Não encontro o código do míni índice e do míni dólar no Metatrader 5
Obrigado Eduardo, mas procuro pelo mini índice do dolar.
Na Activtrades, não tem o dólar cheio. O mini dólar é o USDBRL, mas prefira operar sempre no USDBRLMêsAno (atualmente USDBBRLJun20) pois o spread é de 1 ponto. No USDBRL o spread é de 10 pontos na Activtrades.
Abs!
Concordo!!
Oi Renato tudo bom?
Estou começando agora, você ou alguém sabe me informar qual é o mini índice do ibovespa? Encontrei WINZ21, WINM21 no Metatrader 5 mas não carrega nenhum deles, a versão é a mais recente e a minha corretora é a XP. As outras ações aparecem normal
Amigo, você terá que acompanhar o calendário para saber qual o exercício do ativo. No índice, o vencimento é a cada 2 meses, já no dólar é mensal. Atualmente no índice, estamos no WINQ20 (mini-índice) ou INDQ20 (índice cheio) até 12/08/2020). Já o dólar é o WDON20 (mini) e DOLN20 (cheio) até o dia 30/06/2020...
Boa noite pessoal, vou aproveitar a dúvida do @NPelegrini para postar a minha aqui:
Eu baixei o MetaTrader 5 recentemente e só possuo conta na Easynvest, corretora que estou muito satisfeito mas que não me permite operar com robôs.
No MetaTrader 5, eu só estou com a conta demo da própria MetaQuotes e não consigo achar o ativo do Mini Índice mesmo pesquisando por Bra50 e WINZ20. O que posso fazer para resolver este problema?
Somente se você tiver conta numa corretora que trabalhe com Mercado B3.
Boa tarde,
Sou nova na plataforma, não consigo encontrar o mini índice Bovespa e mini índice dólar.
WIN e WDO
Utilizo a plataforma Metatrader 5 da Clear
Você pode incluir ele nesse botão
Olá pessoal. Moro na Europa, minha corretora é a Active(BR) e estou utilizando o Metarader 5, porém, não estou conseguindo visualizar o mini índice Bovespa e o mini dólar.
Os códigos são diferentes por eu estar na Europa? Tenho que abrir alguma pasta de arquivo para encontrá-los? Se alguém puder me ajudar agradeço desde já. Forte abraço.