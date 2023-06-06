Erros, bugs, perguntas - página 69
Vamos assumir 3 posições de 5 lotes cada, e fechamos uma das posições com uma ordem oposta de 5 lotes. Acabamos com um exagero...
A regra não será violada, como eu a entendo, se não forem abertos 15, mas Volume<=14 lotes, com fecho parcial (ou total) de uma das posições...
Sem entrar em detalhes - de que três posições estamos a falar? Só pode haver uma posição por símbolo. Acrescentámo-la mesmo em todo o lado na ajuda, por exemplo, para PositionSelect:
Nota
Apenas uma posição pode ser aberta para cada símbolo de cada vez e isso é o resultado de um ou mais negócios. As posições e ordens pendentes activas, que também são exibidas no separador "Comércio" do painel "Caixa de ferramentas", não devem ser confundidas entre si.
O número total de posições numa conta de negociação não pode exceder o número total de instrumentos financeiros.
Não confundir, ver Informação de Conta:
ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE
Identificador
Descrição
Tipo de propriedade
ACCOUNT_BALANCE
Saldo da conta na moeda de depósito
duplo
ACCOUNT_CREDIT
Montante do crédito emitido na moeda de depósito
duplo
CONTA_PROFÍCIO
Lucro da conta corrente na moeda de depósito
duplo
ACCOUNT_EQUITY
Valor do capital na conta na moeda de depósito
duplo
VOLUME_LIMITE_DE_CONTA
Volume total máximo permitido de posições abertas e ordens pendentes (independentemente da direcção) por símbolo
duplo
Assim, o retorno do campeonato será 5.0. Peço desculpa, procurei.
Mas mesmo assim, se uma pose estiver aberta para 5 lotes, apenas a operação de mercado oposta não resultará num exagero?
PS
Mas como não estou no campeonato, penso que não corro esse risco. Embora o tratamento correcto desta restrição seja querer compreender...
Olá.
Ao utilizar a classeCSymbolInfo, reparei no seguinte.CSymbolInfo::StopLevel()métodoé declarado na documentação:
StopLevel
Obtém o mínimo travessão para encomendas em pontos
Mas ao tentar acessá-la a partir de uma instância do
método não é visível:
Havia uma suspeita de que .StopLevel() podia ser datilografado "manualmente", mas mesmo neste caso a classe não o reconhece:
Muito obrigado se me puder dizer o que está errado.
Antes de mais, uma pergunta de puzzle - Se a pergunta é sobre o método CSymbolInfo::StopsLevel() cujo resultado é int por definição, porque é que DoubleToString (porque funciona comDouble, não Int)?
Segundo - não há problema em ver tudo se os GLANDS não forem cortados com um autogénero (como no seu caso)...:)
Errado, o campeonato regressará 15, a demonstração deverá mostrar 0 (sem limite).
Obrigado pela mensagem, vamos acertar. Actualmente este método é declarado como StopsLevel().
Não entra em DoubleToString em ambos os casos (tipos supostamente incompatíveis).
Nem sequer vale a pena tentar perceber. Embora se apenas com o objectivo de ensinar a DoubleToString a compreender inteiros também, mas diga-me porque o fazer (quando existe IntegerToString())...