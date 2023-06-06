Erros, bugs, perguntas - página 76
isso éinteressante
provavelmente expressando a opinião de muitos....
Pela última parte deste posto peço certamente desculpa (talvez tenha sido inapropriado. Se assim for, retirá-lo-ei).
Se tiver mais 'pontos de conversa', por favor, largue-me uma linha...
Se a notícia económica está desligada do seu lado, pode esquecer os scripts baseados em algoritmos FA? Não só não se pode colocar tal EA no Campeonato, como nem sequer se pode simplesmente testá-lo em demoservers MQ.
Alpari transmite as notícias, talvez outros corretores também o façam.
O calendário de notícias pode ser carregado a partir de um ficheiro (pelo menos estou a considerar tal implementação).
Está classificado. Não há erro.
Se não houver ticks durante o deslize, o valor devolvido pela TimeCurrent (nomeadamente, a última hora conhecida do servidor ou a hora de chegada da última cotação) não é alterado.
Tente produzir TimeLocal, e verá que está tudo bem.
Primeiro, a hora local, bem como a hora GMT no testador é simulada e igual à hora do servidor. Verifiquei isto de propósito na altura.2010.07.31 05:41:32 Core 2 Disconnected
2010.07.31 05:41:32 Core 2 log file "E:\Program Files (x86)\MetaTrader 5_2\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20100731.log" escrito
2010.07.31 05:41:32 Core 2 EURGBP,H1: 934838 ticks (500 barras) gerados dentro de 1451 ms (total de barras na história 9480)
2010.07.31 05:41:32 GMT hora: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora local: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Server time: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Deinit
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTester resultado 0
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Time GMT: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora local: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Server time: 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 Core 2 GMT: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora local: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Server time: 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 Core 2 GMT: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Hora local: 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Server time: 2010.07.29 21:00:00
Em segundo lugar, isto é observado em todos os casos em que o TimeCurrent no momento da chamada para dormir é XX:00:00 e nunca se não for 0.
Então o testador nunca gera um tick após XX:00:00 durante 10 segundos em qualquer um dos símbolos ? Neste caso são utilizados 4 instrumentos e as posições são fechadas sequencialmente (a propósito, também à chegada do tick), mas o tempo permanece o mesmo. Onde está a lógica ?
Posso aumentar o atraso para, por exemplo, um minuto. Se o testador ainda ficar preso a 0 durante o sono, então consideraremos o bug comprovado ?
Embora, ao que parece, tenha lido algures na documentação, durante o sono os carrapatos não são processados. mas em todos os outros casos, não iguais a 0, o tempo é normalmente incriminado.
Descrição do problema
Depois de testar a partir do separador de resultados, abro um gráfico com as profissões.
Sequência de acções
Aplicação do modelo ao gráfico.
Resultados -> Abrir gráfico -> Modelos -> Puria
Resultado
Vejo um gráfico claro sem acordos
Resultado esperado
Gostaria de ver os negócios no padrão.
Mais informações
Se eu colocar manualmente todos os índices, está tudo bem. Se existem muitos indicadores, como irá a EA negociar, então porque devo defini-los manualmente de cada vez após os testes?
Tem a possibilidade de inserir um screenshot numa mensagem do Service Desk?
AM2:
Não pode colocar um screenshot numa mensagem servicedesk?
Na verdade, os indicadores utilizados devem ser automaticamente apresentados no gráfico. Se não os tiver, faça o seguinte:
Abra um gráfico em branco, anexe os indicadores que deseja e guarde tudo no modelo 'tester.tpl'.
Fazer alguns testes. Haverá tanto indicadores como o comércio no gráfico.
Acertei que os valores devolvidos pela ACCOUNT_TRADE_ALLOWED são gerados no lado do servidor?
Nenhuma acção do lado do comerciante (em terminal) pode alterar este valor...
PS
Mas a relutância da ACCOUNT_TRADE_EXPERT em mudar é realmente estranha...
O que faz então o botão "Auto-Trading" no menu do terminal e a caixa de verificação "Allow auto-trading"?
PPS
Em lançamentos antigos tudo parecia estar correcto e tudo funcionava, mas em 299 não percebo o que se passa...
Também eu estou interessado numa questão semelhante. O que devo fazer se não tiver dinheiro suficiente na minha conta para abrir uma posição?
1. Impedir o RoboForex de negociar.
2. Proibir a abertura de uma posição.
3 Retirar o Expert Advisor do quadro.
Pode resolver o ponto 3 usando o ExpertRemove. Resolvo o ponto 2 desta forma: