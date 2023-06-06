Erros, bugs, perguntas - página 72
Sim, há de facto um bug aqui,DoubleToString foi definido por engano. Portanto, o problema permanece apenas na documentação.
A propósito, a documentação não corresponde à realidade da classe CAccountInfo também no que diz respeito aos métodos de acesso às propriedades por identificador.
O InfoString() é definido comoInfoString(...)duplo e, ao mesmo tempo
O valor de retorno é
verdadeiro - se bem sucedido, falso - se não conseguir recuperar o valor da propriedade.
Esta é dificilmente a forma como o tipo é especificado. Muito provavelmente, o valor é devolvido de duas maneiras - via retorno e via parâmetro por referência. Isto também é confirmado pelo facto de que o método devolve cadeia quando utilizado:
O mesmo é válido para aduplaInfoInteger() que na realidade retorna longa em vez de bool, e a duplaInfoDouble() que também é escrita
verdadeiro - se bem sucedido, falso - se mal sucedido na recuperação do valor do bem.
Embora mais uma vez, como pode ver na imagem, apenas um parâmetro é definido, pelo que a referência está fora de questão....
Estranho comportamento do testador de estratégias...
No build 298, detectámos um comportamento estranho do testador de estratégia após o cancelamento do processo de teste (não o tinha notado antes).
Resultado
O botão "Cancelar" torna-se um botão "Iniciar", os testes são interrompidos. Tudo parecia estar bem, mas não - os parâmetros permanecem cinzentos e é impossível editá-los.
Boa tarde! pode dizer-me porque é que a paragem para deficientes físicos é precipitada?
Basicamente é um código de transferência sem perdas... Penso que muitos o acharão útil...
Desenvolvedores - Onde arranjam tal erva daninha?
O servidor deve estar tão "pedrado" para declarar as posições de SELL como POSITION_TYPE_BUY (0), Comprar deveser POSITION_TYPE_SELL (1)...
Refiro-me à pergunta acima e como funciona este código:
PS
DEDMOROZ, já tentou usar identificadores?
Além disso, é útil dividir o código de grandes blocos em partes (OOP está a chegar)...
Porque existem outras enumerações com ORDER_TYPE_BUY, DEAL_TYPE_SELL, BOOK_TYPE_BUY
Porque existem outras enumerações com ORDER_TYPE_BUY, DEAL_TYPE_SELL, BOOK_TYPE_BUY
E o que é que o PositionGetInteger(POSITION_TYPE) tem a ver com isto? E o que é que POSITION_TYPE_BUY e POSITION_TYPE_SELL têm a ver com isso ?
Um exemplo simples:
Tenho agora uma posição de Venda Aberta em EUR (aberta a partir do mercado). Vejo-o como Vender, mas o meu Conselheiro Especialista vê-o como Comprar (0).
Abro a ajuda para PositionGetInteger(POSITION_TYPE) e vejo que o servidor obviamente confunde algo...
PS
O homem vê uma posição aberta, o homem vê a ajuda e faz tudo correctamente (na sua opinião), mas o servidor tem, como sempre, uma opinião "especial"...
Antes de ver uma pose aberta, deve primeiro chamar a função PositionSelect
Então peço desculpa, hoje tive tempo para fumar...
Boa tarde! pode dizer-me porque é que a paragem para deficientes físicos é precipitada?
Basicamente é um código de transferência sem perdas... Penso que muitos o acharão útil...
ou não precisa do excesso, ou precisa de pedir, licite no símbolo da pose