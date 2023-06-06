Erros, bugs, perguntas - página 73
ou não é necessária nenhuma anulação, ou pedir,licitar por símbolo de posição para pedir
A função PositionGetSymbol selecciona automaticamente uma posição para trabalhos futuros.
De facto, PositionGetSymbol fornece selecção sequencial e PositionSelect fornece selecção directa
ou não precisa de procurar uma posição, ou pedir, licitar por um símbolo de posição
Como se verificou, PositionGetInteger(POSITION_TYPE) é utilizado sem selecção por PositionSelect. O que, de facto, não é bom (como Slava me lembrou)... :)
A função PositionGetSymbol selecciona automaticamente uma posição para trabalhos futuros.
De facto, PositionGetSymbol fornece selecção sequencial e PositionSelect fornece selecção directa
Bem, se usar telepatia, então se(PositionSelect(Symbol())) deve colocá-lo em vez de laço :)
É melhor verificar se LevelProfit-LevelWLoss não é inferior a SymbolInfoInteger(Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).
E essas duplas são comparadas incorrectamente...
Caso contrário deve funcionar)
ps: não tenho a certeza, mas para modificação sl/tp, o desvio>0 não acrescentará nada de bom.
ObjectGetInteger() com identificador OBJPROP_TIME não funciona correctamente
Para reproduzir o erro, criar um objecto "Rectângulo" com o nome "1".
Execute o guião abaixo para mostrar as quatro coordenadas de âncora do nosso rectângulo recém-criado chamado "1
Vemos que as coordenadas de preço são definidas correctamente, mas as coordenadas de tempo não são:
Obrigado, eu sinto a diferença.
O utilizador define explicitamente o tipo de valor para a data/hora
e utilizei a conversão de dados.
Mas isso não significa que a construção
não funciona correctamente?
Não exactamente. Ao converter IntegerToString recebeu uma string do tipo "12345612345", enquanto que StringToTime deve introduzir uma string formatada como "2010.07.29 08:10".
No entanto, mostrou-nos o nosso erro. No seu caso, deveríamos ter devolvido a data 1970.01.01.01 00:00 e fixado o último_erro
Não exactamente. Ao converter IntegerToString recebeu uma string do tipo "12345612345", enquanto que StringToTime deve receber uma string formatada como "2010.07.29 08:10".
No entanto, mostrou-nos o nosso erro. No seu caso, deveríamos ter devolvido a data 1970.01.01.01 00:00 e fixado o último_erro