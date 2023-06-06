Erros, bugs, perguntas - página 71
Estranho comportamento do testador de estratégias...
Na construção 298, foi encontrado um comportamento estranho do testador de estratégia após o cancelamento do processo de teste (não tinha reparado antes).
Deve ser feito o seguinte:
1. abrir o testador de estratégia;
2. Seleccione um Expert Advisor comercial a partir da lista;
definir parâmetros para o Expert Advisor;
4. Estabelecer parâmetros de teste de estratégia (4H TF, instrumento de negociação, por exemplo EUR, período de teste de 2000/01/01 até 2010/07/28, depósito inicial $10.000);
5. Comece a testar clicando em "Iniciar".
Durante os testes (ainda sem barra azul), parece que ainda nos devemos preparar para os testes e sincronizar o histórico, depois cancelar.
Resultado
O botão "Cancelar" torna-se o botão "Iniciar", os testes param. Parece que tudo está bem, mas não - os parâmetros permanecem cinzentos e não é possível editá-los.
Aos promotores.
Uma vez que estamos a falar do provador. Por favor, tornar possível o carregamento de resultados para Microsoft Office Excel 2003 (para variar).
para ser honesto - estou farto de 2007 com os seus formatos de ficheiros tortuosos....
Infelizmente, não se pode exportar para o Office 2003.
Se o relatório for apenas para visualização, é melhor exportá-lo para HTML.
E apenas uma lista de ofícios não é possível transferir, sem gráficos e toda a porcaria extra?
É uma pena arrancar posteriormente a informação do HTML. Até agora, 2003 não é um formato... :(
Que má sorte! Ao descomprimir o MT5, receba um tapa: Deve ser CPU com suporte SSE2 para instalar esta aplicação!
Esta é a minha referência aos criadores, uma citação da página de registo no fórum:
Apenas neste fórum pode comunicar directamente com os criadores do sistema e fazer-lhes as suas perguntas. Os seus comentários e sugestões são muito importantes para nós. Responderemos a todas as suas perguntas e, se possível, tentaremos implementar as suas sugestões.
Pergunta aos criadores:
É possível resolver o problema da mudança de um Expert Advisor da MQL4 para a MQL5 sem comprar um novo computador?
Talvez não precise de um computador novo, mas precisará de um novo CPU...
PS
E o perito pode ser reescrito em qualquer editor de texto (basta dizer)...
Pergunta sobre o MetaEditor 5.0.
Show/Open Toolbox funciona com Ctrl+T.
Como posso pô-lo a funcionar como em 4 por Esc?
?
E se não puder ser configurado, o desejo dos criadores - de o tornar obrigatório!
Não entra em DoubleToString em ambos os casos (tipos supostamente incompatíveis).
Nem sequer vale a pena tentar perceber. Embora seja apenas para ensinar o programador a compreender DoubleToString e inteiros, mas diga-me porque tem de o fazer (quando IntegerToString() estiver disponível)...
Sim, também aqui há um erro, DoubleToString foi definido por engano. Portanto, o problema permanece apenas na documentação.
A propósito, a documentação não corresponde à realidade da classe CAccountInfo também no que respeita aos métodos de acesso às propriedades por identificador.
O InfoString() é definido como InfoString(...)duplo e , ao mesmo tempo
O valor de retorno é
verdadeiro - se bem sucedido, falso - se não conseguir recuperar o valor da propriedade.
Esta é dificilmente a forma como o tipo é especificado. Muito provavelmente, o valor é devolvido de duas maneiras - via retorno e via parâmetro por referência. Isto também é confirmado pelo facto de que, quando utilizado, o método devolve cadeia:
O mesmo é válido para a dupla InfoInteger() que na realidade retorna longa em vez de bool, e a dupla InfoDouble() que também é escrita
verdadeiro - se bem sucedido, falso - se mal sucedido na recuperação do valor do bem.
Embora mais uma vez, como pode ver na imagem, apenas um parâmetro é definido, pelo que a referência está fora de questão....