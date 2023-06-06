Erros, bugs, perguntas - página 68
Olá, avise-me se entendi correctamente que os instrumentos de CFD têm uma restrição, nomeadamente o tipo de ordens é intradiário excluindo SL e TP. ou seja, se eu estiver correcto, que função deve ser usada para determinar que eu não devo colocar SL, TP. Obrigado
Estas são as definições para estes caracteres no servidor. Isto não significa que os níveis de paragem não possam ser definidos:
No final do dia de negociação, as ordens pendentes serão eliminadas e os níveis de paragem das posições abertas serão mantidos.
Esta configuração não pode ser verificada pela MQL5 neste momento.
Graças aos criadores - obrigado pelo limite de encomendas, mas neste caso, não compreendo bem o que diz e como deve ser entendido. :(
Estou confuso com a parte relativa às ordens pendentes. Por favor explique porque foram adicionados aqui?
Tanto quanto sei, a formulação deveria ser algo como isto - "Os valores máximos do total das posições em aberto".
Isto por si só implica que as ordens pendentes antes do momento de activação não devem de modo algum pertencer aqui, e o controlo desta condição é conduzido pelo servidor (sobre o facto de activação de uma ordem).
PS
Actualmente, o 0 é devolvido (presumo que o limite não está em vigor), e o 15,0 deve ser devolvido durante o Campeonato. Será que tenho razão?
Ver as Regras do Campeonato:
O servidor não realizará uma análise prolongada - do que resultará o desencadeamento de uma ordem pendente - para diminuir uma posição ou para aumentá-la. Se analisarmos cada pedido comercial para colocar uma ordem pendente, esta será uma carga injustificada no servidor.
Pensei que não seria muito difícil para o servidor calcular a posição agregada quando a ordem dispara, mas devo estar errado...
Teria de verificar as condições por mim próprio.
PS
Embora, eu gostaria de saber - quais serão as consequências, para além da desqualificação, se este valor for excedido, e que erro o servidor irá retornar, se alguma coisa (bem, um comerciante ou um robô pode cometer um erro nos cálculos)?
Ver Regras do Campeonato:
Isto significa que se se abrir uma posição de 15 lotes, esta não pode ser fechada até que a sl/tp seja accionada, ou será que a direcção de abertura será tida em conta?
Significa que se se abrir uma posição de 15 lotes, esta não pode ser fechada até que a sl/tp seja accionada, ou a direcção será tida em conta ao abri-la?
SL e TP não são supostos estarem envolvidos. E uma vez que é construído em qualquer caso, deve ser considerado como SL ou TP. Suponho que seria possível fechá-lo, caso contrário todos os algoritmos em que SL e TP não estão explicitamente escritos podem causar um erro que ocorre quando entram em conflito com esta restrição.
PS
Foi por isso que sugeri fazer a limitação apenas para posições em aberto.
Pode ser fechado com três ordens de mercado consecutivas de 5 lotes cada. Mas esta é uma questão para outro tópico, já aí foi discutida - Automated Trading Championship 2010.
Devemos calcular mais um passo, digamos que devemos deixar a verificação para o momento de desencadeamento. A ordem pendente foi desencadeada e de repente descobrimos que o volume máximo foi excedido. Com que fundamento será a ordem rejeitada? Seria melhor cortar de imediato todas as questões desnecessárias.
Assumi aproximadamente o seguinte algoritmo - o preço atinge a ordem, chega o momento de disparo, mas antes de a ordem ser transferida para o mercado é verificada a sua correcção de acordo com esta regra. Se a operação contrariar esta regra, temos duas opções:
1. - - eliminar a ordem e enviar ao cliente um código de erro (se a ordem deve desencadear de acordo com a regra "tudo ou nada");
2. - executar a transacção para o volume admissível (se a condição "tudo ou nada" não for aplicável), e apagar o volume restante como no primeiro caso, como uma encomenda feita pelo servidor (com o código de erro indicado).
PS
Caso contrário, não compreendo como lidar com a situação em que o limite é atingido, mas a operação é levada a cabo não explicitamente especificada SL e TP.
Suponhamos que temos 3 posições de 5 lotes cada e fechamos uma das posições com uma ordem oposta de 5 lotes. Como resultado, obtemos um exagero.
A regra não será violada, como eu a entendo, se o Volume<=14 lotes for aberto e uma das posições for parcialmente (ou totalmente) fechada.