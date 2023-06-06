Erros, bugs, perguntas - página 62
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Trata-se de controlar a disponibilidade das encomendas pendentes desse par, como (ou o quê)?
É mais ou menos assim que se pode controlar?
Pode dizer-me porque há tão poucas ferramentas no MT5? É possível aumentar o seu número de alguma forma?
Por favor, indique onde pode ler sobre o testador, estou interessado em modos de optimização. aqui está um exemplo
Escolhi o equilíbrio + algum mínimo, obtive os resultados, mas não compreendo quais são estes números .... Não compreendo também a diferença entre os modos de teste... gostaria de ler
Será que se trata de como controlá-lo?
No bloco de verificação, tanto quanto sei, falta a selecção da encomenda por Bilhete (ou será apenas eu?)...
Organizaria o cheque como uma função (autónoma ou incluída na classe), por exemplo, desta forma:
Por favor, indique onde pode ler sobre o testador, estou interessado em modos de optimização. aqui está um exemplo
Escolhi o equilíbrio + algum mínimo, obtive os resultados, mas não percebo quais são estes números .... Não compreendo como os modos de teste diferem ... gostaria de ler
Quero comparar os resultados com os do parâmetro "Balance + min Drawdown", creio que tem algo a ver com o drawdown do saldo da conta.
Tanto quanto sei, o levantamento do saldo será devolvido para cada corrida do testador.
Existem tais números no relatório MT4 (por exemplo):
PS
Pelo que entendi, devolve ou o Drawdown Absoluto ou Máximo por tentativa, incluindo o equilíbrio.
E a selecção dos resultados dos testes baseia-se nos resultados de tracção mais baixos de todas as corridas.
...
Tanto quanto sei, ou o Drawdown Absoluto ou Máximo por tentativa é devolvido, tendo em conta o saldo.
E a selecção dos resultados dos testes baseia-se nos resultados de tracção mais baixos de todas as corridas.
Não, é outra coisa, o depósito inicial é de 5000, mas o resultado é 459842.36. Não consigo encontrar ajuda para isto...
Ajuda no Terminal.
Testador / Manuseamento de Testadores / Optimização de Consultores Especialistas / Tipos de optimização
Por favor aconselhe onde pode ler sobre o testador, estou interessado nos modos de optimização. aqui está um exemplo
Escolhi um equilíbrio + algum mínimo, obtive os resultados, mas não compreendo quais são estes números ..... Também não compreendo a diferença entre os modos de teste... gostaria de o poder ler.
Muitas vezes reprova-nos infundadamente, se ao menos fosse tão crítico consigo mesmo.
Por favor aconselhe onde pode ler mais sobre o testador e os modos de optimização. aqui está um exemplo
Seleccionei o saldo + algum mínimo, obtive os resultados, mas não percebo quais são estes números .... Não compreendo como os modos de teste diferem ... gostaria de ler
Se quiser saber a diferença entre estes modos, eu deveria lê-los. Há uma descrição detalhada algures na ajuda do provador.
PS Desculpe, sou um datilógrafo lento, Rosh já respondeu com todos os links.