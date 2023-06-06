Erros, bugs, perguntas - página 62

Trata-se de controlar a disponibilidade das encomendas pendentes desse par, como (ou o quê)?

É mais ou menos assim que se pode controlar?

// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет
      ticket=OrderGetTicket(i);
      // выбираем ордера только по "нашему" инструменту
      if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {          
            ... 
           }
        }
     }



   if(dt.hour>=StartHour && dt.hour<EndHour)
     {
      if(bord==false && lev_h<atr_h[0])
        {
         request.price=NormalizeDouble(lev_h,_Digits);
         request.sl=NormalizeDouble(lev_l,_Digits);
         request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP;
         OrderSend(request,result);
        }
 
Pode dizer-me porque há tão poucas ferramentas no MT5? Haverá alguma forma de aumentar o seu número?
 
rim-9000:
Pode dizer-me porque há tão poucas ferramentas no MT5? É possível aumentar o seu número de alguma forma?
Porque não, o mt5 tem cerca de 50 dos mais populares, não sei de outros corretores.
 

Por favor, indique onde pode ler sobre o testador, estou interessado em modos de optimização. aqui está um exemplo

Escolhi o equilíbrio + algum mínimo, obtive os resultados, mas não compreendo quais são estes números .... Não compreendo também a diferença entre os modos de teste... gostaria de ler

[Excluído]  
AM2:

Será que se trata de como controlá-lo?

No bloco de verificação, tanto quanto sei, falta a selecção da encomenda por Bilhete (ou será apenas eu?)...

Organizaria o cheque como uma função (autónoma ou incluída na classe), por exemplo, desta forma:

/Function IsOrderExists
bool IsOrderExists(string SymbolTitle="",ulong Ticket=0)
//Функция прверяет наличие отложенного ордера
{
//----------------------------------------------------------------------------//
//Work variables
int f;        //Counter "for"
bool Result;  //Returned result
//----------------------------------------------------------------------------//

Result = false;

//Check SymbolTitle
  if(SymbolTitle==""){SymbolTitle=_Symbol;}
//Searching 
  if(Ticket!=0)
  //Ticket ордера заранее известен, что облегчает нам задачу :)
  {
  //Производим поиск ордера по указанному Ticket-у
  Result = OrderSelect(Ticket);
  }
  else
  //Ищем ордер по символу, перебирая весь список ордеров
  {

    for(f=0;f<OrdersTotal();f++)
    //Производим последовательный перебор ордеров в списке
    {
    //Получаем Ticket ордера по его позиции в списке
    Ticket = OrderGetTicket(f);
    //Производим выбор ордера по указанному Ticket-у
      if(OrderSelect(Ticket))
      //Ордер существует и выбран. Проверим символ ордера (мало ли что)...
      {

        if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==SymbolTitle)
        //Ордер выставлен по интересующему нас символу
        {
        Result = true;
        break;
        }

      }

    }

  }
//----------------------------------------------------------------------------//
return(Result);
//----------------------------------------------------------------------------//
}
[Excluído]  
Prival:

Por favor, indique onde pode ler sobre o testador, estou interessado em modos de optimização. aqui está um exemplo

Escolhi o equilíbrio + algum mínimo, obtive os resultados, mas não percebo quais são estes números .... Não compreendo como os modos de teste diferem ... gostaria de ler

Quero comparar os resultados com os do parâmetro "Balance + min Drawdown", creio que tem algo a ver com o drawdown do saldo da conta.

Tanto quanto sei, o levantamento do saldo será devolvido para cada corrida do testador.

Existem tais números no relatório MT4 (por exemplo):

Drawdown Absoluto: 18 496.44 Desembolso Máximo: 53 958.04 (99.99%) Sorteio relativo: 99.99% (53 958.04)


PS

Pelo que entendi, devolve ou o Drawdown Absoluto ou Máximo por tentativa, incluindo o equilíbrio.

E a selecção dos resultados dos testes baseia-se nos resultados de tracção mais baixos de todas as corridas.

 
Tanto quanto sei, ou o Drawdown Absoluto ou Máximo por tentativa é devolvido, tendo em conta o saldo.

E a selecção dos resultados dos testes baseia-se nos resultados de tracção mais baixos de todas as corridas.

Não consigo ver, é diferente, o depósito inicial é de 5000, o resultado é 459842.36. Não consigo encontrar nenhuma informação sobre isso...
 
Prival:
Não, é outra coisa, o depósito inicial é de 5000, mas o resultado é 459842.36. Não consigo encontrar ajuda para isto...

Ajuda no Terminal.

Testador / Manuseamento de Testadores / Optimização de Consultores Especialistas / Tipos de optimização

  • Equilíbrio máximo - este é o valor máximo do equilíbrio que é optimizado;
  • Saldo + Rentabilidade máxima - este é o valor máximo do produto de equilíbrio e rentabilidade;
  • Saldo +pagamento máximo esperado - o saldo é o produto do saldo pelo pagamento esperado;
  • Saldo + levantamento de crédito mínimo - nível de levantamento de crédito (100% - levantamento de crédito)*O saldo é tido em conta para além do valor do saldo;
  • Equilíbrio + factor máximo de recuperação - o valor é o produto do equilíbrio pelo factor de recuperação;
  • Equilíbrio+ rácio Sharpe máximo - o índice é o produto do equilíbrio pelo rácio Sharpe;
  • Parâmetro máximo personalizado - ao seleccionar este parâmetro, o valor de OnTester() no Expert Advisor será considerado como o critério de optimização. Este parâmetro permite que o utilizador utilize qualquer valor personalizado para a optimização.

 
Prival:

Por favor aconselhe onde pode ler sobre o testador, estou interessado nos modos de optimização. aqui está um exemplo

Escolhi um equilíbrio + algum mínimo, obtive os resultados, mas não compreendo quais são estes números ..... Também não compreendo a diferença entre os modos de teste... gostaria de o poder ler.

Muitas vezes reprova-nos infundadamente, se ao menos fosse tão crítico consigo mesmo.


 
Prival:

Por favor aconselhe onde pode ler mais sobre o testador e os modos de optimização. aqui está um exemplo

Seleccionei o saldo + algum mínimo, obtive os resultados, mas não percebo quais são estes números .... Não compreendo como os modos de teste diferem ... gostaria de ler

Se quiser saber a diferença entre estes modos, eu deveria lê-los. Há uma descrição detalhada algures na ajuda do provador.

PS Desculpe, sou um datilógrafo lento, Rosh já respondeu com todos os links.

