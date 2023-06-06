Erros, bugs, perguntas - página 75

Novo comentário
 

Oh, este mql5, não posso acreditar... olho no livro, vejo o figo)... dizer-me qual é o problema?)

input int      RISK=100;
int           Risk;

void OnInit() {Risk=RISK;}

void OnTick() {Print(Risk);}

porque é que acabo por ver15 na impressão (assim como nos cálculos)? :) a minha cabeça está a girar

 

maryan.dirtyn:

Porque é que acabo por ver o número15 na impressora (assim como nos cálculos)? :) a minha cabeça está a girar

 
Renat:
Sim, há isso... mas eu não o escrevi à mão, juro) de onde veio, não faço ideia)... mas ajudou, obrigado.
[Excluído]  

Bom dia para todos.

Desenvolvedores.

No meu trabalho, utilizo a informação encontrada nas propriedades do ficheiro (o separador DETAIL).

Mas a questão é que quando se guardam as alterações ao ficheiro, esta informação perde-se. É possível fazer para que isto não ocorra?


 
Renat:

Este é o nosso servidor de demonstração que transmite as notícias da MQL5.com em vez de notícias forex em falta (não temos o direito de distribuir as notícias de outra pessoa gratuitamente).


Hmm. Será que a crise ainda domina a bola? Eu tinha direitos durante a crise, e agora não os tenho por alguma razão. Mas não importa. Em geral, concordo plenamente: não há forma de entrar no fundo do prémio, para que possamos viver sem notícias.

E as citações, a propósito, não são livres, mas até agora são... - mesmo que isso seja pão. E todas estas notícias são desnecessárias. Sempre pensei que a FA mente mais do que ajuda, e serve sobretudo os grandes especuladores, criadores de mercado e forças políticas para manipular a multidão. Portanto - dê TA para sempre! Que mais há para ser feliz?

 

Interesting:

No meu trabalho, utilizo a informação encontrada nas propriedades do ficheiro (o separador DETAIL).

Mas quando guardo alterações num ficheiro, esta informação é perdida. Podemos fazer com que isso não aconteça?

Vamos ver o que podemos fazer.
 
Valmars:

Ao testar o Expert Advisor, deparei-me acidentalmente com a função Sleep() no testador que penso que não funciona correctamente. O ponto é o seguinte:

Já o descobri. Não há erro

Se não houve ticks durante o deslize, o valor devolvido pela TimeCurrent (nomeadamente, a última hora conhecida do servidor ou a hora de chegada da última cotação) não se altera.

Tente produzir TimeLocal, e verá que está tudo bem

[Excluído]  
stringo:

Está classificado. Não há erro.

Se não houver ticks durante o deslize, o valor devolvido pela TimeCurrent (nomeadamente, a última hora conhecida do servidor ou a hora de chegada da última cotação) não é alterado.

Tente produzir TimeLocal, e verá que está tudo bem

Na minha opinião, TimeTradeServer pode ajudar aqui
 
Interesting:
Na minha opinião, TimeTradeServer pode ajudar.
É aqui que a saída do tempo de teste no registo ao lado da mensagem ajudaria. Isto é o que nós fazemos
[Excluído]  
stringo:
É aqui que a saída do tempo de teste no registo junto à mensagem irá ajudar. Isto é o que estamos a fazer.
Ajudaria a acompanhar o processo de negociação no registo, mas não no trabalho da EA (tanto quanto sei, o TimeTradeServer não depende da hora da última cotação)...
1...686970717273747576777879808182...3184
Novo comentário