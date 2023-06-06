Erros, bugs, perguntas - página 75
Oh, este mql5, não posso acreditar... olho no livro, vejo o figo)... dizer-me qual é o problema?)
porque é que acabo por ver15 na impressão (assim como nos cálculos)? :) a minha cabeça está a girar
maryan.dirtyn:
Bom dia para todos.
Desenvolvedores.
No meu trabalho, utilizo a informação encontrada nas propriedades do ficheiro (o separador DETAIL).
Mas a questão é que quando se guardam as alterações ao ficheiro, esta informação perde-se. É possível fazer para que isto não ocorra?
Este é o nosso servidor de demonstração que transmite as notícias da MQL5.com em vez de notícias forex em falta (não temos o direito de distribuir as notícias de outra pessoa gratuitamente).
Hmm. Será que a crise ainda domina a bola? Eu tinha direitos durante a crise, e agora não os tenho por alguma razão. Mas não importa. Em geral, concordo plenamente: não há forma de entrar no fundo do prémio, para que possamos viver sem notícias.
E as citações, a propósito, não são livres, mas até agora são... - mesmo que isso seja pão. E todas estas notícias são desnecessárias. Sempre pensei que a FA mente mais do que ajuda, e serve sobretudo os grandes especuladores, criadores de mercado e forças políticas para manipular a multidão. Portanto - dê TA para sempre! Que mais há para ser feliz?
Interesting:
No meu trabalho, utilizo a informação encontrada nas propriedades do ficheiro (o separador DETAIL).
Mas quando guardo alterações num ficheiro, esta informação é perdida. Podemos fazer com que isso não aconteça?
Ao testar o Expert Advisor, deparei-me acidentalmente com a função Sleep() no testador que penso que não funciona correctamente. O ponto é o seguinte:
Já o descobri. Não há erro
Se não houve ticks durante o deslize, o valor devolvido pela TimeCurrent (nomeadamente, a última hora conhecida do servidor ou a hora de chegada da última cotação) não se altera.
Tente produzir TimeLocal, e verá que está tudo bem
Na minha opinião, TimeTradeServer pode ajudar.
É aqui que a saída do tempo de teste no registo junto à mensagem irá ajudar. Isto é o que estamos a fazer.