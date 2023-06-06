Erros, bugs, perguntas - página 66
Agora, o principal inconveniente é que a MQ só cria contas em USD com alavancagem de 100 de qualquer maneira, e por exemplo a Alpari só com alavancagem de 500...
O nosso servidor de demonstração já tem contas de demonstração em várias moedas com uma vasta gama de alavancagem:
Re-instalar o terminal a partir da distribuição actualizada:https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Estranho, talvez eu já esteja completamente fora....
Selecção do servidor
Seleccione o tipo de conta
Escolha o tamanho de alavanca
PS
Isto é em 294 lançamento, não foi há uma semana que eu o montei...
Basta descarregar novamente o distributivo - foi actualizado.
As condições iniciais para registos de contas de demonstração são definidas exactamente na etiqueta de distribuição e não são actualizadas com actualizações.
Pode dizer-me como obter 2 zig-zag extrema? Estou a fazer isto:
Muitos exemplos, mas ainda não se consegue perceber.
Feito!
