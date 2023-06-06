Erros, bugs, perguntas - página 64
A propósito, uma grande função de pesquisa apareceu recentemente no editor para artigos, base de código e todo o site MQL5.com:
Fazendo o cálculo em todas as barras e vejo problemas, verifiquei os dados no final do gráfico e descobri que na tabela horária as barras vão uma vez por dia(choque),
todas as estatísticas estão fodidas.
Talvez alguma forma de actualizar o gráfico ou algo ????
Por favor aconselhe, ao compilar uma biblioteca de funções, qual é a razão deste erro?
Este é, grosso modo, o aspecto que o conteúdo da biblioteca deve terA utilização de"exportação" é obrigatória em mq5, mas não deve ser em mqh.
Obrigado, não o consegui encontrar na ajuda, não está na ajuda de modo algum e também não creio que tenha sido no Quaternário, como as bibliotecas mqh e funcionais devem ser concebidas correctamente para uma compilação normal.
P.S. encontrou uma descrição na ajuda.
Quando estava a fazer a biblioteca de migração também tive dificuldades, tive de contactar os criadores...
PS
Devo dizer que foi há quase 7 meses e ainda nem tudo estava a funcionar como deve ser...
É bom que o tenha encontrado, mas mesmo assim dar-lhe-ei a ligação para a secção de funções de Exportação:
Descrição das funções externas
O tipo de funções externas definidas num outro módulo deve ser explicitamente descrito. Se não o fizer pode resultar em erros durante a compilação, ligação, ou execução do programa. Ao descrever um objecto externo, usar a palavra-chave #importar com a especificação do módulo.
Exemplos:
#importar"user32.dll".
int MessageBoxW(int hWnd ,string szText,string szCaption,int nType);
int SendMessageW(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
#importar"lib.ex5".
dupla rodada(valorduplo);
#importância
A importação pode ser utilizada para descrever muito facilmente funções chamadas a partir de DLLs externas ou bibliotecas EX5 compiladas. As bibliotecas EX5 são compiladas ex5 ficheiros que têm a propriedade da biblioteca. Apenas as funções descritas com o modificador de exportação podem ser importadas das bibliotecas EX5.
Ver também
Sobrecarga, Funções virtuais, Polimorfismo
Fazendo o cálculo em todas as barras e vendo as avarias, verificou os dados no final do gráfico e verificou que na tabela horária as barras vão uma vez por dia(choque),
todas as estatísticas vão para o inferno.
Talvez precise de actualizar o gráfico ou algo assim?
Se cavar um pouco mais fundo, verá que as barras de minutos nesse intervalo de dados também são armazenadas "estranhamente" - cada dia é composto por uma barra de um minuto, e os preços Elevados e Fechados desse minuto correspondem aos preços Elevados e Fechados da barra do dia.
Isto deve-se ao facto de os dados minuciosos serem o bloco básico de construção para todos os períodos de tempo no MetaTrader 5. Leia mais sobre isto na secção Organização do acesso aos dados
Se cavar um pouco mais fundo, verá que os minutos desse intervalo de dados também são armazenados "estranhamente" - cada dia é composto por uma barra de um minuto, e os preços Elevados e Fechados dessa barra de minutos correspondem aos preços Elevados e Fechados da barra do dia.
Sim, não há minutos mais velhos do que 1999 no servidor de demonstração. De 1993 a 1999, as bases de minutos são substituídas por dias.
Algo semelhante pensei eu, obrigado pelo esclarecimento.
É apenas uma questão de prescrever uma função que determina a partir de que barra começa a história completa,
Caso contrário, a expectativa para o tamanho do bar pode ser gravemente errada.
É claro que pode fazer um personalizado, mas se for construído em (imho) ajudará muito.