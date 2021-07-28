Desejos para MT5 - página 34
Uma ferramenta como o "Medidor de Fibonacci" é extremamente inexistente. Na minha opinião, deveria ser semelhante à extensão Fibonacci, apenas 0% e 100% dos níveis deveriam ser fixados aos níveis dos dois primeiros pontos de controlo, enquanto a posição do terceiro ponto de controlo deveria exibir a terceira linha e a percentagem calculada para este ponto com uma precisão de 0,1%.
E para o grupo de ferramentas Fibonacci no separador "Níveis", gostaria de ter mais dois botões: "Guardar" e "Carregar". Por vezes é necessário ver a Fibo de 30 níveis, mas é inconveniente usá-la permanentemente - ela atrasa-se no gráfico e é cansativo entrar nos 32 níveis de novo.
Segundo sei, o mt5 só permite o indicador de desenho numa de duas janelas: indicador_janela_separate_window ou janela_do_cartão_indicador. Corrija-me se estiver errado. Mas quero desenhá-lo em ambas as janelas ao mesmo tempo. Por exemplo, quero pintar barras com cores diferentes dependendo dos valores indicadores, que seriam desenhadas numa janela separada. É possível especificar de alguma forma no preâmbulo em que janela cada tampão será desenhado. Algo parecido com isto
onde o novo parâmetro é introduzido:
indicator_window - especifica em que janela este indicador será construído
....
indicator_window - indica em que janela o indicador será construído
hooray não sou o único. Vou juntar-me ao pedido que tenho vindo a fazer há mais de dois anoshttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.
Concordo, se em quatro conseguisse desenhar buffers por objectos e assim remover o problema da exibição simultânea tanto em separado como no gráfico, em cinco indicadores os objectos não desenham, então o desejo objectivamente surgiu.
por vezes tenho o desejo de criar vários separatistas ao mesmo tempo,
joo:
Индикаторы объекты рисуют. Уже рисуют.
Sim, eles têm desenhado desde o início, e também numa janela separada.
MetaTrader 5 Client Terminal build 294
Muito bem! Pontuação! Obrigado! A vida é muito mais fácil agora!
Actualmente, ao pintar um candelabro em mt5 (ou mesmo em mt4), não se consegue distinguir entre abrir e fechar porque o corpo do candelabro é sempre escuro, como se mostra aqui
É possível fazer a coloração do candelabro não alterar o tipo de candelabro (abrir>fechar ou fechar>abrir)?