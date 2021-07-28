Desejos para MT5 - página 34

Uma ferramenta como o "Medidor de Fibonacci" é extremamente inexistente. Na minha opinião, deveria ser semelhante à extensão Fibonacci, apenas 0% e 100% dos níveis deveriam ser fixados aos níveis dos dois primeiros pontos de controlo, enquanto a posição do terceiro ponto de controlo deveria exibir a terceira linha e a percentagem calculada para este ponto com uma precisão de 0,1%.

E para o grupo de ferramentas Fibonacci no separador "Níveis", gostaria de ter mais dois botões: "Guardar" e "Carregar". Por vezes é necessário ver a Fibo de 30 níveis, mas é inconveniente usá-la permanentemente - ela atrasa-se no gráfico e é cansativo entrar nos 32 níveis de novo.

 

Segundo sei, o mt5 só permite o indicador de desenho numa de duas janelas: indicador_janela_separate_window ou janela_do_cartão_indicador. Corrija-me se estiver errado. Mas quero desenhá-lo em ambas as janelas ao mesmo tempo. Por exemplo, quero pintar barras com cores diferentes dependendo dos valores indicadores, que seriam desenhadas numa janela separada. É possível especificar de alguma forma no preâmbulo em que janela cada tampão será desenhado. Algo parecido com isto

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- indicator

#property indicator_window1 SEPARATE_WINDOW
#property indicator_label1  "Indicator"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Blue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- moving average

#property indicator_window2 CHART_WINDOW
#property indicator_label2  "my MA"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

onde o novo parâmetro é introduzido:

indicator_window - especifica em que janela este indicador será construído

gpwr:

Segundo sei, o mt5 só permite o indicador de desenho numa de duas janelas: indicador_janela_separate_window ou janela_do_cartão_indicador. Corrija-me se estiver errado. Mas quero desenhá-lo em ambas as janelas ao mesmo tempo. Por exemplo, quero pintar barras com cores diferentes dependendo dos valores indicadores, que seriam desenhadas numa janela separada. É possível especificar de alguma forma no preâmbulo em que janela cada tampão será desenhado. Algo parecido com isto

onde o novo parâmetro é introduzido:

indicator_window - especifica em que janela este indicador será construído

Uma sugestão muito valiosa. Eu próprio tive necessidade de construir um indicador na janela principal e uma subjanela ao mesmo tempo. O problema é naturalmente resolvido através da criação de dois indicadores trabalhando em conjunto, mas isto é inconveniente.
 
gpwr:

....

indicator_window - indica em que janela o indicador será construído

hooray Não estou sozinho. Vou juntar-me a um pedido que se prolonga há mais de dois anos https://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261
Prival:
hooray não sou o único. Vou juntar-me ao pedido que tenho vindo a fazer há mais de dois anoshttps://www.mql5.com/ru/forum/105052/page53#102261.

Concordo, se em quatro conseguisse desenhar buffers por objectos e assim remover o problema da exibição simultânea tanto em separado como no gráfico, em cinco indicadores os objectos não desenham, então o desejo objectivamente surgiu.

por vezes tenho o desejo de criar vários separatistas ao mesmo tempo,

Juntar-me-ei também ao pedido, que já tem dois anos de idade.

 
Urain:
Eu apoio, se no quarto se pudessem desenhar buffers com objectos e assim eliminar o problema da exibição simultânea em separado e no gráfico, no quinto indicador não se desenham objectos, pelo que o desejo está objectivamente atrasado.
Os indicadores desenham objectos. Eles já o fazem.
 

joo:
Sim, eles têm desenhado desde o início, e também numa janela separada.

 
Alexander:

MetaTrader 5 Client Terminal build 294

  1. Terminal: mecanismo reescrito do magnetismo do objecto - agora a ligação do tempo de ponto é sempre exacta para minutos, o que poupa a construção quando se muda para pequenos períodos.

Muito bem! Pontuação! Obrigado! A vida é muito mais fácil agora!
 

Actualmente, ao pintar um candelabro em mt5 (ou mesmo em mt4), não se consegue distinguir entre abrir e fechar porque o corpo do candelabro é sempre escuro, como se mostra aqui

É possível fazer a coloração do candelabro não alterar o tipo de candelabro (abrir>fechar ou fechar>abrir)?

 
Verifique o indicador ColorCandlesDaily
