Desejos para MT5 - página 38
Vários edifícios já têm notícias económicas, a mais recente mostra estas notícias no gráfico sob a forma de caixas de verificação.
Provavelmente estou a antecipar-me, mas se tudo ficar como está, a mql-interface não será conveniente.
1 Não encontrei tal objecto como evento em ajuda, como posso obter uma lista destes objectos?
2 Compreendi que cada gráfico exibe diferentes (notícias de perfil) dependendo do símbolo. Tentei usar ChartWindowFind(chart_id, "XXXXXXX") mas funciona apenas para indicadores. E depois terá de analisar muitos gráficos para todas as notícias.
Penso que seria mais conveniente ter acesso exactamente ao gráfico apresentado no separador"Calendário Económico", é especialmente importante salvar as células.PS Mais uma vez, como posso desligar as caixas de verificação das notícias no gráfico se não for necessário?
PS Mais uma vez, como se desliga as bandeiras das notícias no gráfico se não for necessário?
Pressionar o botão direito na tabela do calendário económico. Está lá. É verdade que se pode activar/desactivar tudo.
Fechou o MT, abriu as caixas de verificação no local, não sendo conveniente deitá-las abaixo à mão o tempo todo.
Precisa ou não de uma predefinição para exibir.
1 enquanto não consegui encontrar um objecto como um evento na ajuda, como posso obter uma lista destes objectos em particular?
Gráfico? OBJ_EVENT?
Menu Calendário -> Mostrar nos gráficos -> Actualização automática desligada.
Gostaria de ter a bandeira de estado "mercado aberto/fechado", como estado de ligação TERMINAL_CONNECTED.
Agora o mercado está fechado, mas existe uma ligação, por isso não há nada que filtre esta situação.
É por isso que o Conselheiro Especialista no temporizador preenche o diário de bordo com várias porcarias.
A propósito, o mesmo problema no MT4, não há forma de filtrar a escrita em loop neste comando.
Escrevi o seguinte código para apanhar tal situação mas recuso-me categoricamente a trabalhar no Strategy Tester enquanto este funciona perfeitamente numa conta de demonstração