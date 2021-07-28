Desejos para MT5 - página 38

Vários edifícios já têm notícias económicas, a mais recente mostra estas notícias no gráfico sob a forma de caixas de verificação.

Provavelmente estou a antecipar-me, mas se tudo ficar como está, a mql-interface não será conveniente.

1 Não encontrei tal objecto como evento em ajuda, como posso obter uma lista destes objectos?

2 Compreendi que cada gráfico exibe diferentes (notícias de perfil) dependendo do símbolo. Tentei usar ChartWindowFind(chart_id, "XXXXXXX") mas funciona apenas para indicadores. E depois terá de analisar muitos gráficos para todas as notícias.

Penso que seria mais conveniente ter acesso exactamente ao gráfico apresentado no separador"Calendário Económico", é especialmente importante salvar as células.

PS Mais uma vez, como posso desligar as caixas de verificação das notícias no gráfico se não for necessário?
 
Urain:

PS Mais uma vez, como se desliga as bandeiras das notícias no gráfico se não for necessário?

Pressionar o botão direito na tabela do calendário económico. Está lá. É verdade que se pode activar/desactivar tudo.
 
Lizar:
Pressionar o botão direito na tabela do calendário económico. Está lá. É verdade que se pode activar/desactivar tudo.

Fechou o MT, abriu as caixas de verificação no local, não sendo conveniente deitá-las abaixo à mão o tempo todo.

Precisa ou não de uma predefinição para exibir.

 
Urain:

MT fechada, caixas de verificação abertas no local, não convém ter de as demolir à mão o tempo todo.

Precisa ou não de uma predefinição para exibir.

Acordado
 
Urain:

MT fechada, caixas de verificação abertas no local, não convém ter de as demolir à mão o tempo todo.

Precisa ou não de uma predefinição para exibir.

Menu Calendário -> Mostrar nos gráficos -> Actualização automática desligada.
Urain:

1 enquanto não consegui encontrar um objecto como um evento na ajuda, como posso obter uma lista destes objectos em particular?

Gráfico? OBJ_EVENT?
 
gip:
Gráfico? OBJ_EVENT?
 
Renat:
Menu Calendário -> Mostrar nos gráficos -> Actualização automática desligada.
Obrigado, embora estivesse a procurar nas propriedades do gráfico, faria mais sentido fazê-lo lá.
 

Gostaria de ter a bandeira de estado "mercado aberto/fechado", como estado de ligação TERMINAL_CONNECTED.

Agora o mercado está fechado, mas existe uma ligação, por isso não há nada que filtre esta situação.

É por isso que o Conselheiro Especialista no temporizador preenche o diário de bordo com várias porcarias.

A propósito, o mesmo problema no MT4, não há forma de filtrar a escrita em loop neste comando.

 
Urain:

Gostaria de ter a bandeira de estado "mercado aberto/fechado", como estado de ligação TERMINAL_CONNECTED.

Neste momento o mercado está fechado mas a ligação existe, pelo que não há nada que filtre esta situação.

É por isso que a EA no temporizador preenche o diário de bordo com várias porcarias.

A propósito, o mesmo problema no MT4, não há forma de filtrar o script em loop neste comando.


Escrevi o seguinte código para apanhar tal situação mas recuso-me categoricamente a trabalhar no Strategy Tester enquanto este funciona perfeitamente numa conta de demonstração 

bool sesion(string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date=TimeCurrent();
   TimeToStruct(date,str);

   string ty=string(str.year);
   string tm=string(str.mon);
   string td1=string(str.day);

   SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish);
   d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1);
   datetime dd2  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2);

   if(date>=dd1 && date<dd2)return(true);

   return(false);
  }
