ColorCandlesDaily - индикатор для MetaTrader 5
- 4131
Индикатор ColorCandlesDaily рисует свечи различным цветом в зависимости от дня недели.
ColorCandlesDaily
Индикатор ColorLine отображает скользящую среднюю, окрашенную различными цветами.ColorBars
Индикатор ColorBars окрашивает бары различными цветами в зависимости от объемов. Если объем увеличился, цвет бара рисуется зеленым цветом, если уменьшился - красным.
Индикатор Custom Moving Average - пример пользовательского индикатора для вычисления скользящей средней (Moving Average).DeMarker (DeM)
Технический индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего. Когда показания индикатора DeMarker опускаются ниже отметки 30, то ожидается разворот цен вверх. Когда показания индикатора поднимаются выше отметки 70, то ожидается разворот цен вниз.