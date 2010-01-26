ColorCandlesDaily

Индикатор ColorBars окрашивает бары различными цветами в зависимости от объемов. Если объем увеличился, цвет бара рисуется зеленым цветом, если уменьшился - красным.

Индикатор Custom Moving Average - пример пользовательского индикатора для вычисления скользящей средней (Moving Average).

Технический индикатор Демарка (DeMarker, DeM) строится на основе сопоставлений максимума текущего бара сравнивается с максимумом предыдущего. Когда показания индикатора DeMarker опускаются ниже отметки 30, то ожидается разворот цен вверх. Когда показания индикатора поднимаются выше отметки 70, то ожидается разворот цен вниз.