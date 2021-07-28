Desejos para MT5 - página 27
Precisamos de tornar o estilizador personalizável!
Não gosto muito da forma como os aparelhos estão dispostos e não quero isto antes de cada laço:
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
E também quero espaços em frente e atrás do "=" para o tornar legível :)
E também quero realmente ter pontas de ferramentas no modo de depuração com o valor actual da variável ou expressão quando se mantém o ponteiro do rato sobre ela,caso contrário, terei de o introduzir na lista de vigilância sempre que quiser que apareça. E também na lista de observação os valores das variáveis não mudam (não consegui encontrá-lo).
Gostaria de pedir para tornar possível numerar linhas no MetaEditor, uma coisa útil
Gostaria de apoiar o pedido de tornar a numeração de linhas no MetaEditor, muito conveniente. Depois de qualquer ambiente de programação, é raro não os ver.
Mais um grande pedido relativo às redes de Fibo
No MT4, se puxar o canto da grelha segurando o Shift, os níveis são desenhados horizontalmente, o que é muito conveniente se quiser mostrar a grelha de forma compacta, mas não esticada sobre todo o gráfico. Eles aparecem algures no canto e não ocupam muito espaço.
Se puxarmos o botão de canto Shift em MT5, a grelha será proporcionalmente comprimida/descomprimida horizontalmente e verticalmente como uma linha. Porquê? Não consigo pensar numa opção quando preciso dela. Por favor, faça-o como antes.
Iremos corrigi-lo. A próxima construção terá o mesmo comportamento que o MT4.
Muito obrigado.
Gostaria também de pedir para adicionar a opção"Highlight object after creation" às definições, como foi no MT4.
Agora a selecção de objectos após a criação é mais um obstáculo do que uma ajuda. Preciso regularmente de apagar vários objectos trabalhados, ou tenho de esquecer o botão Apagar e apagar objectos um a um através do menu de contexto, ou utilizo sempre o item "Desmarcar todos os objectos" e só depois selecciono os necessários para apagar em massa. É por isso que gostaria de pedir para que fosse semelhante ao MT4 - para aqueles que precisam deste comportamento, que assinalem a caixa.
Obrigado.
Não sei se se trata de um corretor fraudulento (cujo nome não vou dar) ou se é um lapso do vosso lado, mas posso dizer-vos a 100% que apenas uma em cada 10 empresas de corretagem tem uma falha deste tipo. Não sei o que está no MT5, mas trago um exemplo do MT4 esperando que este problema não ocorra no MT5:
O que é que vemos? Tudo está correcto no gráfico e o preço não subiu até à ordem limite, mas no gráfico do tick nesta empresa de corretagem vemos uma falha de 1 ponto e o mercado falhou a sua ordem por 1 ponto (temos de verificar a execução de acordo com o gráfico do tick mas neste caso não a atingimos e apenas se o mercado cair mais 1 ponto).
O limite de compra foi fixado em 0,7263, esta ordem será accionada quando o preço Ask for igual ou inferior a 0,7263. No gráfico do tick, vemos que o preço Ask atingiu apenas 0,7264, exactamente um pip a menos do que o gatilho.
A situação é muito simples: misturaram-se os preços de desencadeamento de Bid e Ask e tomou-se o preço Bid (Bid, não Ask) no gráfico como o preço de desencadeamento da ordem de limite de compra.
Aqui não há química.
Mm-hmm. Gostaria de secundar isso. A ideia do análogo do gráfico (apenas vazio) é boa em comparação com o que temos agora.
Mas ainda melhor seria finalmente criar janelas normais de "utilizador", não ligadas a qualquer gráfico, mas com a capacidade de criar janelas de programa mql5, desenhá-las à vontade e adicionar elementos gráficos e controlos............
Sustentado. Em essência, tal janela seria uma matriz bidimensional do tipo color. É isso mesmo. O utilizador, por exemplo, fez isto:
e um ponto vermelho do tamanho de um pixel aparece no ecrã.
Sustentado. Em essência, tal janela seria uma matriz bidimensional do tipo color. É isso mesmo. O utilizador, por exemplo, fez isto:
e um ponto vermelho do tamanho de um pixel aparece no ecrã.