Desejos para MT5 - página 33
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O tema já foi levantado. Tanto quanto me lembro, os criadores recusaram-se a fazer tais coisas (referindo-se ao facto de que, se alguém precisar, pode facilmente utilizar uma IDE de terceiros).
Mas ainda lá está...
Em que língua está escrito o meta-editor? Muito provavelmente C++. É difícil acrescentar numeração de linhas, parênteses, destaque de parênteses, etc.? Basta ligar uma biblioteca pronta a um módulo de programa, que é ligado por programadores de todo o tipo de editores de texto - já o fazem há anos...
É isso que estou a dizer, methaquotes não é "Tudo para o cliente" mas "Tudo para si e apenas alguns para o cliente" :(
Um desejo para a interface gráfica.
Quando vários gráficos são dispostos ao mesmo tempo, digamos verticalmente
marcada com uma seta vermelha, as margens da janela ocupam o espaço tão necessário, que já é pequeno. Será possível removê-los, torná-los insignificantes?
seria bom ter separadores de tipo celular
no momento e em MT4 as abas parecem-se com isto
se quiser poder configurá-los, colocar os gráficos necessários (indicadores ligados a um gráfico) em pontos negros e chamar ao separador "JPY", seria rápido, conveniente e intuitivo. Os gabaritos de células podem ser diferentes de 1*1 a 4*4. Proótipo Ópera com o seu separador Expresso.
Z.Y., penso que será uma boa solução para donas de casa :-) Sei da existência de perfis, mas eles não são convenientes, inacabados.
Posso estar a repetir-me, mas gostaria de ter uma opção no MT5 (nas definições) para que o terminal se desligasse a si próprio numa determinada data e hora. Por exemplo, na sexta-feira, no final da negociação. Esta funcionalidade eliminaria a necessidade de desligar manualmente o seu computador. A noite de sexta-feira (noite) pode ser passada numa atmosfera mais agradável. (para peritos conselheiros de trabalho)
É isso que estou a dizer, as metáforas não são "Tudo para o cliente", mas "Tudo para si e só um pouco para o cliente" :(
Uma vez que temos muitas tarefas para resolver, temos de as priorizar.
Neste momento os nossos principais esforços estão concentrados no terminal principal e no testador. Acabamos de lançar hoje a versão de 64 bits do terminal.
Passo a passo iremos também à actualização do editor.
Seria possível reportar a hora das transacções no diário de bordo do testador durante a execução do histórico da EA. Não me refiro ao tempo actual, que já lá está, mas ao tempo das trocas no passado. Por exemplo
2010.07.10 08:54:16 AM Core 1Hora: ordem executada comprar 1.00 às...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: negócio realizado [#2 comprar ...
2010.07.10 08:54:16 16 Core 1Time: negócio #2 comprar 1,00 ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1Time: compra imediata 1,00 ...
E mais uma observação. Porque é que a numeração comercial começa sempre com 2?
E mais uma observação. Porque é que a numeração das transacções começa sempre com 2?
Seria possível reportar a hora das transacções no diário de bordo do testador durante a execução do histórico da EA. Não me refiro ao tempo actual, que já lá está, mas ao tempo das trocas no passado. Por exemplo
2010.07.10 08:54:16 AM Core 1Hora: Encomenda efectuada compra 1.00 às ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1Time: negócio realizado [#2 comprar ...
2010.07.10 08:54:16 16 Core 1Time: negócio #2 comprar 1,00 ...
2010.07.10 08:54:16 Core 1 Time: compra imediata 1,00 ...
A MQL5 é uma coisa fixe que tem tudo excepto uma coisa: reserva de memória dinâmica para matrizes multidimensionais. Esperava que os criadores acrescentassem algo como isto, para além das classes e estruturas
int **mat = novo int * [ROWS];
para (int i = 0; i < ROWS; i++) mat[i] = novo int [COLS];
Então não haveria necessidade de codificar modelos matemáticos sérios nas bibliotecas DL c++ que muitas vezes cortam o terminal no MT4 por alguma razão. Não sou um especialista em programação, mas a estrutura da linguagem MQL5 não permite acrescentar tais construções? O método ArrayResize existente permite uma alocação dinâmica ao longo de apenas uma dimensão de matriz. Claro que podemos inventar invenções e codificar todas as arrays multidimensionais através de arrays unidimensionais (arr[i][j] = arr[i*COLS+j]), como eu fiz na MQL4, mas não seria agradável. Compreendo o dilema dos programadores: os não programadores queixam-se de que a linguagem se tornou complicada e os semi-programadores como eu queixam-se de que a MQL5 carece ainda de mais características para se aproximar do c++.