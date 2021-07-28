Desejos para MT5 - página 28
O velho problema novamente. Mais uma vez o MT5 ordena janelas quando muda de perfil!
Coloco as janelas dos mapas conforme preciso, mudo para outro perfil, depois volto a mudar e novamente as janelas são ordenadas vertical ou horizontalmente - caos total!
Rapazes, já não podemos viver assim!!!
O limite de compra foi fixado em 0,7263. Esta ordem será accionada quando o preço Ask for igual ou inferior a 0,7263. No gráfico do tick, vemos que o preço Ask atingiu apenas 0,7264, exactamente um pip abaixo do gatilho.
A situação é muito simples: misturaram-se os preços de desencadeamento de Bid e Ask e tomou-se o preço Bid (Bid, não Ask) no gráfico como o preço de desencadeamento da ordem de limite de compra.
Aqui não há química.
O Lance do gráfico do tick corresponde ao gráfico, o preço de activação também, o preço de activação de 63 COMPRAR LIMITE é inferior ao preço de 64 ASK. O preço ASK é claramente mostrado no gráfico de tick, enquanto que no gráfico principal está provavelmente escondido (se tiver sido incluído) atrás da linha de preço de activação devido à escala utilizada.
Não há engano, excepto por uma coisa - está a induzir em erro.
Para maximizar o efeito, sugiro não olhar para os preços reais, mas abrir um gráfico mensal e apanhar a renderização de +pips nesse gráfico.
Então porque é que a terminologia introduzida e estabelecida há muito tempo é inconsistente com o que vejo agora? Afirma que existe um preço de activação tanto no gráfico de carrapatos como no gráfico geral, mas então porque é que o preço de activação se chama Ask's e não exactamente o preço de activação, desde que possam não coincidir?
Serei eu o único que nunca pensou em não considerar o preço Ask como um preço de activação e estar consciente do facto de que são preços diferentes, ou será que há mais de nós? Eis o que é interessante...
Em que sentido estamos a falar de escala - não compreendo. Se me refiro à TF, é a mais precisa - M1, simplesmente não há margem para erros, embora eu não tenha observado erros nas TFs superiores, excepto que Ask and Bid convergiram, mas não se trata disso. Se estamos a falar de definições de escala na imagem da esquerda, nunca brinquei com ela, por isso não vou discutir.
Acontece apenas que quando o preço Ask coincide com o preço de activação no gráfico do tick, uma ordem de compra (63 & 63) será accionada, mas a linha vermelha no gráfico geral já estará em 62. Terminologicamente, este preço chama-se preço de activação, mas numericamente, no gráfico comum, será um preço de activação superior.
Um no seu lugar onde tudo foi instalado...
E o segundo "clone" está no outro extremo da geografia, em directórios ocultos, com nomes longos que não parecem nada...
Há por aí alguém que esteja realmente à vontade com isto, e que esteja realmente entusiasmado e entusiasmado com esta grande ideia?
Graças à Microsoft e ao reforço da sua segurança em Vista e acima.
Se o terminal detectar a execução em versões anteriores do sistema operativo (abaixo do Vista) ou sob plenos direitos de administração (com o UAC desligado), armazenará todos os dados no seu directório. Também pode activar à força este modo com o interruptor /portátil ao iniciar o terminal e o editor.
Se o terminal detectar um arranque num sistema com permissões restritas, deslocará a pasta de dados para o directório do utilizador (caso contrário nada pode ser escrito no seu próprio directório).
Se o terminal detectar um arranque num sistema com direitos de acesso restritos, transfere a pasta de dados para o directório do utilizador (caso contrário nada pode ser escrito no seu próprio directório).
Ou talvez possa ser resolvido apenas desinstalando o sistema e instalando-o numa pasta separada...?
Aos programadores dos terminais MT4 e MT5.
Os comerciantes, bem como outros utilizadores de PC, estão a mudar para novos LCDs panorâmicos, com tamanhos de matriz de 19" a 32" e superiores. Enfrento constantemente o problema da formatação de janelas de ferramentas. O problema tem origem no terminal MQ, mas com monitores de ecrã panorâmico tornou-se especialmente urgente. No terminal, apenas a disposição "Cascata" das janelas é mostrada correctamente. A disposição "Vertical" e "Horizontal" das janelas só é correcta quando 2 e 3 janelas estão abertas. Se houvermais janelas abertas, estas só estão dispostas em modo "Grid". Uma vez que há necessidade de trabalhar com 5-6 janelas em modo Vertical, tenho de as alinhar constantemente e alinhar manualmente. Especialmente surpreendeu-me que o MT5 também formatasse janelas minimizadas, o que não está presente no MT4, e não havia tal necessidade no MT4.
Peço aos programadores do terminal que introduzam um modo adicional "Grid" e modos correctos "Vertical" e "Horizontal" para MT4 e MT5. Além disso, excluir a formatação de janelas minimizadas em MT5.
Escondeu deliberadamente a janela de negociação quando usou a captura de ecrã original na sua resposta?
Veja-se o preço actual. Nomeadamente 65. Assim, no gráfico é 63, mas contesta que, no gráfico do tick é 64, e já não contesta isso, e na janela "Comércio - 65.
Então, qual de nós é que vai fazer aspersões de fundição depois disso?
Aqui está uma imagem do ecrã, em que nos três lugares (sublinhado a vermelho) o preço é o mesmo, como deveria ser. No entanto, uma vez que não se trata de uma compra limite pendente, mas sim de uma compra de mercado, o preço é Bid, e não Ask.
Mas neste caso não importa, porque o preço deve ser exactamente o mesmo nos três locais. No entanto, a julgar pela imagem original, é diferente em pelo menos dois locais.
A química provavelmente não está realmente presente. Mas e quanto ao molde no MT4?