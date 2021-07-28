Desejos para MT5 - página 28

O velho problema novamente. Mais uma vez o MT5 ordena janelas quando muda de perfil!

Coloco as janelas dos mapas conforme preciso, mudo para outro perfil, depois volto a mudar e novamente as janelas são ordenadas vertical ou horizontalmente - caos total!

Rapazes, já não podemos viver assim!!!

 
Talvez me repita (se alguém já tiver escrito), mas ao abrir uma ordem à direita da selecção do lote, a janela com a selecção por percentagem de margem livre é lamentavelmente inexistente. Os dois dependeriam um do outro, e cada um mudaria automaticamente, dependendo do que mudar manualmente (espero ter sido claro).
 
Renat писал(а) :

O limite de compra foi fixado em 0,7263. Esta ordem será accionada quando o preço Ask for igual ou inferior a 0,7263. No gráfico do tick, vemos que o preço Ask atingiu apenas 0,7264, exactamente um pip abaixo do gatilho.

A situação é muito simples: misturaram-se os preços de desencadeamento de Bid e Ask e tomou-se o preço Bid (Bid, não Ask) no gráfico como o preço de desencadeamento da ordem de limite de compra.

Aqui não há química.

Por isso, deixem-me explicar novamente. O Bid e Ask do gráfico de carrapato coincide com o Bid e Ask do gráfico de narina a narina - este é um deles. E dois - Não podia certamente confundir Bid e Ask, já uso MT há anos. É improvável, mas talvez não tenha visto no gráfico a linha Ask escondida atrás do limite de compra - talvez seja por isso que, na sua opinião, é "tão fácil"?

Explica-me, desde quando as leituras dos preços Bid e Ask não coincidem com as leituras da tabela de carrapatos? Parece que a tabela é de uma cozinha e a tabela de carrapatos é de outra... O mesmo se passa com a floresta.

Em geral, o spread deste par é de 6 p. p., se a julgar pelas leituras da janela do Market Watch. Daí a conclusão de que não é o carrapato que reside, mas sim o gráfico um, porque a diferença entre Bid e Ask é de apenas 5 p., por isso porque é que esta confusão está no domínio deles, tem de perguntar ou a eles ou...

 
O Lance do gráfico do tick corresponde ao gráfico, o preço de activação também, o preço de activação de 63 COMPRAR LIMITE é inferior ao preço de 64 ASK. O preço ASK é claramente mostrado no gráfico de tick, enquanto que no gráfico principal está provavelmente escondido (se tiver sido incluído) atrás da linha de preço de activação devido à escala utilizada.


Não há engano, excepto por uma coisa - está a induzir em erro.

Para maximizar o efeito, sugiro não olhar para os preços reais, mas abrir um gráfico mensal e apanhar a renderização de +pips nesse gráfico.

 
Então porque é que a terminologia introduzida e estabelecida há muito tempo é inconsistente com o que vejo agora? Afirma que existe um preço de activação tanto no gráfico de carrapatos como no gráfico geral, mas então porque é que o preço de activação se chama Ask's e não exactamente o preço de activação, desde que possam não coincidir?

Serei eu o único que nunca pensou em não considerar o preço Ask como um preço de activação e estar consciente do facto de que são preços diferentes, ou será que há mais de nós? Eis o que é interessante...

Em que sentido estamos a falar de escala - não compreendo. Se me refiro à TF, é a mais precisa - M1, simplesmente não há margem para erros, embora eu não tenha observado erros nas TFs superiores, excepto que Ask and Bid convergiram, mas não se trata disso. Se estamos a falar de definições de escala na imagem da esquerda, nunca brinquei com ela, por isso não vou discutir.

Acontece apenas que quando o preço Ask coincide com o preço de activação no gráfico do tick, uma ordem de compra (63 & 63) será accionada, mas a linha vermelha no gráfico geral já estará em 62. Terminologicamente, este preço chama-se preço de activação, mas numericamente, no gráfico comum, será um preço de activação superior.

 
Alguém me pode dizer porque inventaram duas pastas de trabalho MT5?
Um no seu lugar onde tudo foi instalado...

E o segundo "clone" está no outro extremo da geografia, em directórios ocultos, com nomes longos que não parecem nada...

Há por aí alguém que esteja realmente à vontade com isto, e que esteja realmente entusiasmado e entusiasmado com esta grande ideia?

 
Graças à Microsoft e ao reforço da sua segurança em Vista e acima.

Se o terminal detectar a execução em versões anteriores do sistema operativo (abaixo do Vista) ou sob plenos direitos de administração (com o UAC desligado), armazenará todos os dados no seu directório. Também pode activar à força este modo com o interruptor /portátil ao iniciar o terminal e o editor.

Se o terminal detectar um arranque num sistema com permissões restritas, deslocará a pasta de dados para o directório do utilizador (caso contrário nada pode ser escrito no seu próprio directório).

 
Então porque é que este problema está ausente no MT4? É possível fazer o mesmo?
Ou talvez possa ser resolvido apenas desinstalando o sistema e instalando-o numa pasta separada...?
 

Aos programadores dos terminais MT4 e MT5.

Os comerciantes, bem como outros utilizadores de PC, estão a mudar para novos LCDs panorâmicos, com tamanhos de matriz de 19" a 32" e superiores. Enfrento constantemente o problema da formatação de janelas de ferramentas. O problema tem origem no terminal MQ, mas com monitores de ecrã panorâmico tornou-se especialmente urgente. No terminal, apenas a disposição "Cascata" das janelas é mostrada correctamente. A disposição "Vertical" e "Horizontal" das janelas só é correcta quando 2 e 3 janelas estão abertas. Se houvermais janelas abertas, estas só estão dispostas em modo "Grid". Uma vez que há necessidade de trabalhar com 5-6 janelas em modo Vertical, tenho de as alinhar constantemente e alinhar manualmente. Especialmente surpreendeu-me que o MT5 também formatasse janelas minimizadas, o que não está presente no MT4, e não havia tal necessidade no MT4.

Peço aos programadores do terminal que introduzam um modo adicional "Grid" e modos correctos "Vertical" e "Horizontal" para MT4 e MT5. Além disso, excluir a formatação de janelas minimizadas em MT5.

Escondeu deliberadamente a janela de negociação quando usou a captura de ecrã original na sua resposta?

Veja-se o preço actual. Nomeadamente 65. Assim, no gráfico é 63, mas contesta que, no gráfico do tick é 64, e já não contesta isso, e na janela "Comércio - 65.

Então, qual de nós é que vai fazer aspersões de fundição depois disso?

Aqui está uma imagem do ecrã, em que nos três lugares (sublinhado a vermelho) o preço é o mesmo, como deveria ser. No entanto, uma vez que não se trata de uma compra limite pendente, mas sim de uma compra de mercado, o preço é Bid, e não Ask.

Mas neste caso não importa, porque o preço deve ser exactamente o mesmo nos três locais. No entanto, a julgar pela imagem original, é diferente em pelo menos dois locais.

A química provavelmente não está realmente presente. Mas e quanto ao molde no MT4?

Exemplo correcto

