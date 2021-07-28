Desejos para MT5 - página 35

Rosh:
Veja o indicador ColorCandlesDaily

Este indicador também desenha castiçais de cor escura (sólidos, inundados, etc.), assumindo que todos os castiçais têm Fechar<Abrir. A minha sugestão não foi acrescentar uma coloração de castiçais (o que já sei fazer), mas salvar o tipo de corpo do castiçal durante o desenho. Ou o indicador que mencionou contém tal informação e eu não a vejo? O que é bem possível porque a minha mulher está sempre a jurar que eu tenho "olhos de homem", ou seja, "olho para um livro e vejo um figo".

 
Por favor, fazer em pontos magnéticos objectos gráficos Por favor, faça oraio de captura maior do que em MT4, porque é preciso mais do que um golpe para o apanhar. Talvez não seja o raio reduzido em MT5, mas algo mais - um algoritmo diferente, por exemplo? Seja como for... obrigado.
 

Não sei se isto foi escrito sobre ou não, se foi, vou lembrar-vos). Cada plataforma séria tem uma alternativa à tabela de tempo: Renko, Point&Figure, RangeBars, VolumeBars, DeltaBars

Não compreendo porque é que temos de criar uma tal abundância de prazos com períodos atípicos, mas não podemos criar barras não vinculadas ao tempo. Podemos esperar tais métodos de fazer barras e quando?


 
Ichor:

Podemos esperar e quando podem ser esperados métodos semelhantes de construção de bares?

Infelizmente, não.
 

Não sei se já está escrito.... Mas por favor faça um aviso de compilação(como em 4) em tais casos:

if(/*condition*/);
   return;
Demorei muito tempo a encontrar um insecto no meu código e nem sequer pensei que fosse um insecto aqui, uma vez que estou habituado a quadruplicar
A interface do testador de estratégias é extremamente desconfortável. É preciso continuar a saltar através dos separadores.

Para melhorar a comodidade de trabalhar com o testador, sugiro que os botões de controlo "Iniciar/Cancelar" sejam colocados na área da janela, que é visível independentemente da aba que está activa no momento. Desta forma, pode iniciar/parar os testes a qualquer momento sem ter de percorrer as abas.

Além disso, a janela com registos também deve ser exibida separadamente para poder monitorizar continuamente, novamente sem saltar por cima das abas do testador.

Não sou um grande programador, mas tenho a ideia de criar a interface dos programas vencedores, por isso sei que fazer a ligação dos controlos da interface do testador durante algumas horas ou mesmo minutos, porque não é necessário alterar a funcionalidade.


Desenvolvedores, por favor prestem atenção à minha sugestão.

Obrigado.

Aos promotores, sobre os pedidos.

Por favor, preste atenção ao meu pedido 23172.

Pelo menos em termos de FÉRIAS pense no que e como pode ser feito...

 
Interesting:

Aos promotores, sobre os pedidos.

Por favor, preste atenção ao meu pedido 23172.

Pelo menos em termos de FÉRIAS pense no que e como pode ser feito...


Sim, só se pode saber que o mercado está fechado enviando um pedido comercial ou analisando a ausência de cotações através de um temporizador. Pelo menos ainda não encontrei nenhum.
Valmars:
Sim, a única forma de saber se o mercado está fechado é através do envio de um pedido comercial ou da análise da ausência de cotações através de um temporizador. Pelo menos, ainda não o encontrei.

Resolvi este problema desta forma, mas no testador esta função recusa-se a funcionar. Tudo está bem na Demo. Talvez alguém sugira uma solução melhor?

bool sesion(string sym)
  {
   datetime start,finish;
   string d1,d2;
   datetime date=TimeCurrent();
   TimeToStruct(date,str);

   string ty=string(str.year);
   string tm=string(str.mon);
   string td1=string(str.day);

   SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish);
   d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES);
   d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES);

   datetime dd1  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1);
   datetime dd2  = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2);

   if(date>=dd1 && date<dd2)
     {
      //Print(date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2);
      return(true);
     }
   //Print("Условие ",date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2," не выполнено");
   return(false);
  }
 

Escrevi há muito tempo que a hora real da sexta-feira não coincide.

Decidi escrever mais uma vez.

