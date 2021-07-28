Desejos para MT5 - página 35
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Veja o indicador ColorCandlesDaily
Este indicador também desenha castiçais de cor escura (sólidos, inundados, etc.), assumindo que todos os castiçais têm Fechar<Abrir. A minha sugestão não foi acrescentar uma coloração de castiçais (o que já sei fazer), mas salvar o tipo de corpo do castiçal durante o desenho. Ou o indicador que mencionou contém tal informação e eu não a vejo? O que é bem possível porque a minha mulher está sempre a jurar que eu tenho "olhos de homem", ou seja, "olho para um livro e vejo um figo".
Não sei se isto foi escrito sobre ou não, se foi, vou lembrar-vos). Cada plataforma séria tem uma alternativa à tabela de tempo: Renko, Point&Figure, RangeBars, VolumeBars, DeltaBars
Não compreendo porque é que temos de criar uma tal abundância de prazos com períodos atípicos, mas não podemos criar barras não vinculadas ao tempo. Podemos esperar tais métodos de fazer barras e quando?
Podemos esperar e quando podem ser esperados métodos semelhantes de construção de bares?
Não sei se já está escrito.... Mas por favor faça um aviso de compilação(como em 4) em tais casos:Demorei muito tempo a encontrar um insecto no meu código e nem sequer pensei que fosse um insecto aqui, uma vez que estou habituado a quadruplicar
A interface do testador de estratégias é extremamente desconfortável. É preciso continuar a saltar através dos separadores.
Para melhorar a comodidade de trabalhar com o testador, sugiro que os botões de controlo "Iniciar/Cancelar" sejam colocados na área da janela, que é visível independentemente da aba que está activa no momento. Desta forma, pode iniciar/parar os testes a qualquer momento sem ter de percorrer as abas.
Além disso, a janela com registos também deve ser exibida separadamente para poder monitorizar continuamente, novamente sem saltar por cima das abas do testador.
Não sou um grande programador, mas tenho a ideia de criar a interface dos programas vencedores, por isso sei que fazer a ligação dos controlos da interface do testador durante algumas horas ou mesmo minutos, porque não é necessário alterar a funcionalidade.
Desenvolvedores, por favor prestem atenção à minha sugestão.
Obrigado.
Aos promotores, sobre os pedidos.
Por favor, preste atenção ao meu pedido 23172.
Pelo menos em termos de FÉRIAS pense no que e como pode ser feito...
Aos promotores, sobre os pedidos.
Por favor, preste atenção ao meu pedido 23172.
Pelo menos em termos de FÉRIAS pense no que e como pode ser feito...
Sim, a única forma de saber se o mercado está fechado é através do envio de um pedido comercial ou da análise da ausência de cotações através de um temporizador. Pelo menos, ainda não o encontrei.
Resolvi este problema desta forma, mas no testador esta função recusa-se a funcionar. Tudo está bem na Demo. Talvez alguém sugira uma solução melhor?
Escrevi há muito tempo que a hora real da sexta-feira não coincide.
Decidi escrever mais uma vez.