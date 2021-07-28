Desejos para MT5 - página 36
Têm de mudar constantemente se as aulas estiverem em ficheiros separados.
Por favor, faça um botão de atalho para compilar todos os ficheiros abertos!
+1
+100
bem como o comando "Compile All" no menu de contexto do directório na janela "Navigator" no editor.
Escrevi há muito tempo que a hora real da sexta-feira não coincide.
Decidi escrever mais uma vez.
Aparentemente a MQ negoceia às sextas-feiras até às 24:00, na Alpari por exemplo, esta informação é apresentada correctamente
MQ parece estar a negociar até às 24:00 de sexta-feira, por exemplo, na Alpari esta informação é apresentada correctamente
Tenho aulas em ficheiros diferentes, mas eles compilam tudo ao mesmo tempo. Para o fazer, tem de fazer uma compilação no ficheiro principal - tem uma.
Estou ciente disso.
Situação:
Ficheiro principal da EA ~30 linhas editar 1-3 vezes por semana que inclui 2 ficheiros com classes editar de 3 em 3 minutos. Mas para compilar toda a EA temos de mudar para o ficheiro principal, compilar, depois mudar de novo para o ficheiro de classe.
Mas se houvesse um botão para compilar tudo, edita-se o ficheiro de classe, clica-se imediatamente num botão e está feito, não há necessidade de mudar de lugar.
Ao trabalhar, é necessário guardar periodicamente todos os ficheiros abertos e recompilá-los em algum momento. É como uma transacção, digamos, um código de transferência de um módulo para outro, repará-lo, comprometer a transacção.
E aqui precisamos definitivamente de uma tecla de atalho. Agora há um botão para guardar todos os ficheiros, mas não é muito conveniente utilizá-lo.
Sugiro utilizar Shift+F11 para escrever todos os ficheiros abertos e Shift+F12 para recompilar (com escrita, claro) todos os ficheiros mql5 abertos. Estão longe e não serão clicados por acidente, e por padrões de layout são adequados para estas funções.