Por favor, considere
Proposta para adicionar à funcionalidade MQL5 que permite mudar de um indicador ou perito ou de um guião
Max barras na janela...
Pode ser útil fazer um programa com limite controlável
PS
Também, se puder - por favor, faça com que os resultados e o gráfico de optimização sejam apagados, caso os testes estejam a decorrer em modo normal.
Ou será um tal truque poder observá-lo em qualquer altura?
PS
Eu opor-me-ia a tal sugestão. Após a optimização, para analisar os resultados, preciso de verificar vários passes separadamente no modo normal (conseguido clicando no passe correspondente). Se os resultados da optimização desaparecerem após o primeiro teste no modo normal, perde-se uma oportunidade valiosa de trabalhar com os resultados.
Bem, eu não insisto, que é o que diz a frase - > Ou será um truque tão grande poder olhar para cima a qualquer momento?
1)É preciso acrescentar eventos normais, não aquilo que implementou.
A primeira coisa que me veio à cabeça
OnBar,OnBarClose,OnQuote,OnDomChanged...
EmPosiçãoAberta,EmPosiçãoFechada
OnConnected,Ondisconnected...
alterações no estado dos pedidos, etc.
2) fazer documentação semelhante à humana, como aqui: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.aspx
3) "Trazer API para as massas" -)
ps Parece que os criadores ou fazem software para novatos ou são eles próprios
Existem eventos como o USER. Pode implementar qualquer número deles por si próprio.
Já há muito tempo que apanho eventos OnConnected e OnDisconnected através de um temporizador. Se quiser, pode também criar OnBar e OnBarClose ou qualquer outro evento.
Depois pode facilmente apanhá-los no OnChartEvent com a ajuda desse bloco (há tudo isto na ajuda, porquê reinventar a roda?).
PS
E a nível de classe pode tratar de qualquer (bem, quase qualquer) evento...
Interessante ver como o implementa (OnConnected?)
dentraf:
Aqui está um exemplo de tratamento destes eventos em Expert Advisor com classe CMqlManagerConnect (módulo anexo ao posto).
1. Copiar o módulo para a pasta MQL5 (de preferência numa subdirectoria)
Tenho tudo aqui - MQL5IncluindoUnits Objectos.
2. No Expert Advisor adicionar uma ligação a este ficheiro.
3. Criar uma variável do tipo CMqlManagerConnect.
4. No temporizador vai assim
5 Deverá escrever o seguinte texto no OnChartEvent
PS
É claro que não pode passar os eventos à OnChartEvent, mas processá-los directamente na classe (quer na base ou descendentes). Mas mesmo com esta abordagem, recomendo deixar a referência à OnChartEvent, porque pode ser necessário contar aos outros gráficos sobre os eventos... :)
Sim, por favor :)
Escreveu você mesmo a classe CMqlManagerConnect? Tem uma solução para a enumeração do servidor quando perde a ligação ao servidor?