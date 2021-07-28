Desejos para MT5 - página 32

Por exemplo, há artigos que nunca utilizarei - só porque estou habituado a ter alguns dos botões necessários na minha barra de ferramentas em MT4. Por exemplo, há itens que nunca utilizarei - só porque o MT4 está habituado a ter alguns dos botões necessários na barra de ferramentas. Durante anos de trabalho com o MT4 desenvolvi um forte reflexo para abordar os botões do terminal onde é necessário e para o menu de contexto da mesma forma.

De qualquer modo, quero encurtar a lista de itens do menu de contexto - isso irá trazer pelo menos algum conforto, porque já temos emoções negativas suficientes no comércio. Acrescentar-lhes o desconforto de utilizar a nova interface não é necessário. Bem, para evitar insatisfação, quero que todos possam ajustar o menu por si próprios.

 

A interface do programa mt5 para meros mortais ! (não programadores)
---------------------------------------------------------------------

Talvez para os programadores mt5 tenha realmente melhorado muito...

Mas para os meros mortais que negoceiam com canetas - é muito pior do que no mt4...

melhoria ...

1.PORQUÊ TANTOS ÍCONES? (abriu e ficou horrorizado)

tudo é perfeitamente visível - TODOS OS PIXELES DE GRAFICAS SÃO OUROS!))
trazê-lo de volta ou torná-lo menor do que em mt4

melhor ! fazer 3 posições para o tamanho dos ícones -

com o tamanho como é agora chamado - grande
o mesmo tamanho que em mt4 - médio
e mais pequeno - pequeno

1.1 o botão de comércio automatizado em duas versões - como é agora e como um quadrado
(não tão largo)

2.Faça-o montar como todos os outros painéis - uma barra de ferramentas padrão!
(File, View, Paste, etc...) - ou seja, com possibilidade de escolher que inscrições deixar e quais esconder...

3.Faça um painel de utilizador separado (em branco) - onde será capaz de fazer de forma independente!
adicione o que quiser - de todos os painéis disponíveis no terminal....

4.tornar possível arrastar qualquer painel para qualquer lugar!
isto é, quero colocar o painel tf à direita (à direita dele)... mas não como )))

como em mxton, por exemplo

Peço um pequeno ... (talvez tais desejos já tenham sido ... fá-lo - seria tão amável -
porque não leva muito tempo ... e conveniência para os utilizadores (se para isso
aspirar a isso) - acrescentará ...


Por favor, leve-o a sério - não brinque como - leve um monitor maior ( trabalho com monitores de 22 polegadas )...

 

Todos os painéis estão ancorados em qualquer parte do ecrã e são personalizáveis - pode esconder qualquer item.

Tentar carregar no botão direito do painel e seleccionar "Personalizar".

 
Gostaria realmente de ver a implementação da multi-monitorização no MT5... como em todas as plataformas de negociação profissionais. Os gráficos poderiam ser colocados em vários monitores.
O tema foi levantado muitas vezes, mas parece não haver ainda uma solução...
 
Claro que sim...e se olharem para a minha imagem do mt5 - podem ver que o painel esquerdo já está personalizado por mim (removido - escondido desnecessariamente)...

não consigo ver o tamanho dos ícones ? ou talvez apenas não tenha visto as definições ? olhei para todos eles ....

qual é a resposta aos pontos do primeiro post... e em geral, é possível mudar a interface? ou estou a escrever em vão?

mt5 construir 291

A questão sobre o tamanho dos crachás já foi levantada. Os crachás permanecerão como estão (pelo menos não serão trocados desnecessariamente)...
 
Estou a ver... é uma pena...
 

Na janela para abrir ou fechar uma encomenda, faça uma marca de verificação que lhe permite guardar o tamanho do deslizamento introduzido pelo utilizador - o MT4 tem-no e é conveniente, porque fornece citações de cinco dígitos e por defeito o deslizamento é sempre de 8 pontos. É inconveniente conduzir sempre manualmente um deslizamento, especialmente porque 8 pontos por uma cotação de cinco dígitos é uma garantia de requalificação permanente.

No MetaEditor introduza a numeração lateral das linhas, a capacidade de colapsar blocos de código, o realce de parênteses emparelhados e o realce da linha actual como implementado no Notepad++ (ver capturas de ecrã em anexo)

O tema já tinha sido levantado. Tanto quanto me lembro, os criadores recusaram-se a fazer tais coisas (referindo-se ao facto de que, se alguém precisar, pode facilmente utilizar uma IDE de terceiros).
