Desejos para MT5 - página 32
Por exemplo, há artigos que nunca utilizarei - só porque estou habituado a ter alguns dos botões necessários na minha barra de ferramentas em MT4. Por exemplo, há itens que nunca utilizarei - só porque o MT4 está habituado a ter alguns dos botões necessários na barra de ferramentas. Durante anos de trabalho com o MT4 desenvolvi um forte reflexo para abordar os botões do terminal onde é necessário e para o menu de contexto da mesma forma.
De qualquer modo, quero encurtar a lista de itens do menu de contexto - isso irá trazer pelo menos algum conforto, porque já temos emoções negativas suficientes no comércio. Acrescentar-lhes o desconforto de utilizar a nova interface não é necessário. Bem, para evitar insatisfação, quero que todos possam ajustar o menu por si próprios.
A interface do programa mt5 para meros mortais ! (não programadores)
---------------------------------------------------------------------
Talvez para os programadores mt5 tenha realmente melhorado muito...
Mas para os meros mortais que negoceiam com canetas - é muito pior do que no mt4...
melhoria ...
1.PORQUÊ TANTOS ÍCONES? (abriu e ficou horrorizado)
tudo é perfeitamente visível - TODOS OS PIXELES DE GRAFICAS SÃO OUROS!))
trazê-lo de volta ou torná-lo menor do que em mt4
melhor ! fazer 3 posições para o tamanho dos ícones -
com o tamanho como é agora chamado - grande
o mesmo tamanho que em mt4 - médio
e mais pequeno - pequeno
1.1 o botão de comércio automatizado em duas versões - como é agora e como um quadrado
(não tão largo)
2.Faça-o montar como todos os outros painéis - uma barra de ferramentas padrão!
(File, View, Paste, etc...) - ou seja, com possibilidade de escolher que inscrições deixar e quais esconder...
3.Faça um painel de utilizador separado (em branco) - onde será capaz de fazer de forma independente!
adicione o que quiser - de todos os painéis disponíveis no terminal....
4.tornar possível arrastar qualquer painel para qualquer lugar!
isto é, quero colocar o painel tf à direita (à direita dele)... mas não como )))
como em mxton, por exemplo
Peço um pequeno ... (talvez tais desejos já tenham sido ... fá-lo - seria tão amável -
porque não leva muito tempo ... e conveniência para os utilizadores (se para isso
aspirar a isso) - acrescentará ...
Por favor, leve-o a sério - não brinque como - leve um monitor maior ( trabalho com monitores de 22 polegadas )...
Todos os painéis estão ancorados em qualquer parte do ecrã e são personalizáveis - pode esconder qualquer item.
Tentar carregar no botão direito do painel e seleccionar "Personalizar".
Gostaria realmente de ver a implementação da multi-monitorização no MT5... como em todas as plataformas de negociação profissionais. Para que os gráficos pudessem ser colocados em vários monitores.
não consigo ver o tamanho dos ícones ? ou talvez apenas não tenha visto as definições ? olhei para todos eles ....
não consigo ver o tamanho dos ícones ? ou talvez apenas não tenha visto as definições ? olhei para todos eles ....
qual é a resposta aos pontos do primeiro post... e em geral, é possível mudar a interface? ou estou a escrever em vão?
mt5 construir 291
não consigo ver o tamanho dos ícones, não consigo afiná-lo (preciso de o mover) e o tamanho dos ícones ou simplesmente não vi as definições ?
não consigo ver o tamanho dos ícones, não consigo afiná-lo (preciso de o mover) e o tamanho dos ícones ou simplesmente não vi as definições ?
qual é a resposta nos pts do primeiro post... e em geral, é possível mudar a interface? ou estou a escrever em vão?
mt5 construir 291
A questão já foi levantada sobre o tamanho dos crachás. Os crachás permanecerão como estão (pelo menos não serão trocados desnecessariamente)...
Na janela para abrir ou fechar uma encomenda, faça uma marca de verificação que lhe permite guardar o tamanho do deslizamento introduzido pelo utilizador - o MT4 tem-no e é conveniente, porque fornece citações de cinco dígitos e por defeito o deslizamento é sempre de 8 pontos. É inconveniente conduzir sempre manualmente um deslizamento, especialmente porque 8 pontos por uma cotação de cinco dígitos é uma garantia de requalificação permanente.
No MetaEditor introduza a numeração lateral das linhas, a capacidade de colapsar blocos de código, o realce de parênteses emparelhados e o realce da linha actual como implementado no Notepad++ (ver capturas de ecrã em anexo)
