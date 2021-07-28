Desejos para MT5 - página 117
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Há propostas para adicionar um API para trabalhar com a cor dos separadores, de modo a que possa ser controlado em EAs e indicadores, aumentando assim a visibilidade. Há também uma sugestão para adicionar uma colocação vertical destas abas, para que possa abrir mais abas e facilmente alternar entre elas, mesmo em ecrãs pequenos.
https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate
Porque é que não funciona no testador de estratégias?
Existem planos para fazer esta função funcionar no testador de estratégias?