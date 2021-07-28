Desejos para MT5 - página 117

Há propostas para adicionar um API para trabalhar com a cor dos separadores, de modo a que possa ser controlado em EAs e indicadores, aumentando assim a visibilidade. Há também uma sugestão para adicionar uma colocação vertical destas abas, para que possa abrir mais abas e facilmente alternar entre elas, mesmo em ecrãs pequenos.

 

https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketcreate

Porque é que não funciona no testador de estratégias?

Existem planos para fazer esta função funcionar no testador de estratégias?

