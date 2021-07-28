Desejos para MT5 - página 79
VPS de MetaQuotes? - Que grande ideia! (saltar com deleite)
MetaQuotes é provavelmente a única empresa que ousaria hospedar a minha EA num VPS (para além do meu próprio servidor, se tivesse um).
O que é que não se deve gostar nos servidores de terceiros? A que prestar atenção?
Porque os proprietários destes servidores têm acesso aos servidores, e portanto acesso aos seus EAs.
E para a MetaQuotes, os EAs dos outros são tabu, para eles é uma questão de honra.
Dito de uma forma muito grosseira e vulgar, mas é assim que as coisas são.
Obrigado. Que tal amarrar o Expert Advisor à conta para manter apenas a versão compilada no servidor...?
Interessante. Encomendei um acesso de teste. Para compreender que em geral é um VPS. O que é que não gosta de servidores de terceiros? O que deve ter em atenção?
O primeiro e provavelmente o mais importante é o funcionamento ininterrupto do terminal e o ping para o servidor DC.
Apenas os proprietários de VPS de terceiros provavelmente não irão configurar os seus servidores para as necessidades específicas do terminal.
O terminal não consome muito tráfego, o que significa que teoricamente a taxa de subscrição pode ser reduzida (+ continuidade é necessária).
MQ pode armazenar dados (graças à intermediação não tanto) e introduzir tráfego para transmitir através de um proxy comum, os proprietários de terceiros não o farão com certeza.
Além disso, como disse, a MQ tem um forte apoio técnico e compreende o tempo de funcionamento, enquanto que os proprietários de VPS de terceiros podem simplesmente fechar os olhos ao facto de a conectividade ser regularmente interrompida por curtos períodos de tempo.
Ao colocar ordens pendentes de Buy Stop Limit e Sell Stop Limit, o preço de execução (marcado a verde na imagem) e o preço da ordem (marcado a azul na imagem) devem ser especificados.
Uma vez definida a ordem no gráfico, podemos ver apenas uma linha verde, ou seja, o nível em que o preço atinge o nível em que a ordem de limite de compra será definida. Penso que, mesmo assim, é necessário colocar no gráfico e no nível em que o limite de compra/venda será fixado. Além disso, desde que a opção "Proibir o arrastamento de níveis de negociação" nas Definições do Terminal esteja desactivada, este nível poderia ser ajustado.
Não acha que seria mais conveniente? Neste momento, parece que este ponto ainda não está terminado. Por favor, aceite-o como um desejo.
Gostaria de poder utilizar a versão ligeira do terminal, especialmente para auto-comercialização em VPS.