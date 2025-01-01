MQL5 RiferimentoModelli ONNXOnnxGetOutputCount
- Supporto ONNX
- Conversione Di Formato
- Conversione automatica del tipo di dati
- Creazione di un Modello
- Esecuzione di un modello
- Eseguire nello Strategy Tester
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Strutture dati
OnnxGetOutputCount
Ottiene il numero di uscite in un modello ONNX.
|
long OnnxGetOutputCount(
Parametri
onnx_handle
[in] Handle ONNX dell'oggetto della sessione creato tramite OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.
Valore Restituito
Restituisce il numero di parametri d'uscita in caso di successo; altrimenti restituisce -1. Per ottenere il codice errore, chiamare la funzione GetLastError.