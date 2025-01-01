문서화섹션
지표 속성과 해당 기능 사이의 연결

모든 사용자 지정 지표는 다양한 속성을 가지며, 그 중 일부는 필수적이며 설명 시작 부분에 항상 배치됩니다. 이러한 속성은 다음과 같습니다:

  • 지표 플롯을 위한 창의 표시 – indicator_separate_window or indicator_chart_window;
  • 지표 버퍼의 수 – indicator_buffers;
  • 지표의 플롯 수 – indicator_plots.

또한 전처리기 지시어와 사용자 지정 지표 생성을 위한 기능을 통해 설정할 수 있는 다른 속성도 있습니다. 이러한 특성 및 해당 기능은 다음 표에 설명되어 있습니다.

지표 하위창 특성 지침

IndicatorSet...() 유형의 기능

하위창의 조정된 속성에 대한 설명

indicator_height

IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight)

하위창 높이의 고정 값

indicator_minimum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)

수직축의 최소값

indicator_maximum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)

수직축의 최대값

indicator_levelN

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)

N 레벨에 대한 수직축 값

전처리기 지시 없음

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)

표시된 레벨의 이름

indicator_levelcolor

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)

N 레벨 색상

indicator_levelwidth

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)

N 레벨에 대한 선 너비

indicator_levelstyle

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)

N 레벨에 대한 선 스타일

특성 플로팅 지침

PlotIndexSet...() 유형의 기능

플롯의 조정된 속성에 대한 설명

indicator_labelN

PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)

N 숫자 플롯의 짧은 이름. 마우스 커서를 DataWindow과 팝업 도구 설명에 표시됩니다

indicator_colorN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)

N 플롯에 대한 선 색상

indicator_styleN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)

N 플롯에 대한 선 스타일

indicator_typeN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)

N 플롯에 대한 선 유형

indicator_widthN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)

Line width for N plot

공통 지표 속성

IndicatorSet...() 유형의 기능

설명

전처리기 지시 없음

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)

지표 목록에 표시될 지표의 편리한 짧은 이름을 설정 ( Ctrl+I를 눌러 터미널에서 열림).

전처리기 지시 없음

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)

지표 값 표시에 필요한 정확도 설정 - 소수 자릿수

전처리기 지시 없음

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)

지표 창의 레벨 수를 설정

indicator_applied_price

기능이 없습니다, 속성은 전처리기 지시문으로만 설정할 수 있습니다.

지표 계산에 사용되는 기본 가격 유형. 필요한 경우 첫 번째 유형의 OnCalculate()를 사용하는 경우에만 지정됩니다.

속성 값은 "매개변수" 탭의 지표 속성 대화 상자에서도 설정할 수 있습니다 - "적용 대상".

전처리기 용어의 레벨 및 플롯 수는 1로 시작하는 반면, 함수를 사용할 때의 동일한 속성 수는 0으로 시작하며 즉, 표시된 값이 #property에 대해 표시된 값보다 1 작아야 합니다.

해당하는 기능이 없는 몇 가지 지침이 있습니다:

지시문

설명

indicator_chart_window

지표가 메인 창에 표시됩니다

indicator_separate_window

지표의 별도의 하위창에 표시됩니다

indicator_buffers

필요한 지표 버퍼 수

indicator_plots

지표 내 플롯의 수