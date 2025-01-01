- 指標スタイルの例
지표 속성과 해당 기능 사이의 연결
모든 사용자 지정 지표는 다양한 속성을 가지며, 그 중 일부는 필수적이며 설명 시작 부분에 항상 배치됩니다. 이러한 속성은 다음과 같습니다:
- 지표 플롯을 위한 창의 표시 – indicator_separate_window or indicator_chart_window;
- 지표 버퍼의 수 – indicator_buffers;
- 지표의 플롯 수 – indicator_plots.
또한 전처리기 지시어와 사용자 지정 지표 생성을 위한 기능을 통해 설정할 수 있는 다른 속성도 있습니다. 이러한 특성 및 해당 기능은 다음 표에 설명되어 있습니다.
|
지표 하위창 특성 지침
|
IndicatorSet...() 유형의 기능
|
하위창의 조정된 속성에 대한 설명
|
indicator_height
|
하위창 높이의 고정 값
|
indicator_minimum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)
|
수직축의 최소값
|
indicator_maximum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)
|
수직축의 최대값
|
indicator_levelN
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)
|
N 레벨에 대한 수직축 값
|
전처리기 지시 없음
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)
|
표시된 레벨의 이름
|
indicator_levelcolor
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)
|
N 레벨 색상
|
indicator_levelwidth
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)
|
N 레벨에 대한 선 너비
|
indicator_levelstyle
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)
|
N 레벨에 대한 선 스타일
|
특성 플로팅 지침
|
PlotIndexSet...() 유형의 기능
|
플롯의 조정된 속성에 대한 설명
|
indicator_labelN
|
PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)
|
N 숫자 플롯의 짧은 이름. 마우스 커서를 DataWindow과 팝업 도구 설명에 표시됩니다
|
indicator_colorN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)
|
N 플롯에 대한 선 색상
|
indicator_styleN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)
|
N 플롯에 대한 선 스타일
|
indicator_typeN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)
|
N 플롯에 대한 선 유형
|
indicator_widthN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)
|
Line width for N plot
|
공통 지표 속성
|
IndicatorSet...() 유형의 기능
|
설명
|
전처리기 지시 없음
|
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)
|
지표 목록에 표시될 지표의 편리한 짧은 이름을 설정 ( Ctrl+I를 눌러 터미널에서 열림).
|
전처리기 지시 없음
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)
|
지표 값 표시에 필요한 정확도 설정 - 소수 자릿수
|
전처리기 지시 없음
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)
|
지표 창의 레벨 수를 설정
|
indicator_applied_price
|
기능이 없습니다, 속성은 전처리기 지시문으로만 설정할 수 있습니다.
|
지표 계산에 사용되는 기본 가격 유형. 필요한 경우 첫 번째 유형의 OnCalculate()를 사용하는 경우에만 지정됩니다.
속성 값은 "매개변수" 탭의 지표 속성 대화 상자에서도 설정할 수 있습니다 - "적용 대상".
전처리기 용어의 레벨 및 플롯 수는 1로 시작하는 반면, 함수를 사용할 때의 동일한 속성 수는 0으로 시작하며 즉, 표시된 값이 #property에 대해 표시된 값보다 1 작아야 합니다.
해당하는 기능이 없는 몇 가지 지침이 있습니다:
|
지시문
|
설명
|
indicator_chart_window
|
지표가 메인 창에 표시됩니다
|
indicator_separate_window
|
지표의 별도의 하위창에 표시됩니다
|
indicator_buffers
|
필요한 지표 버퍼 수
|
indicator_plots
|
지표 내 플롯의 수