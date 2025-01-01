지표 속성과 해당 기능 사이의 연결

모든 사용자 지정 지표는 다양한 속성을 가지며, 그 중 일부는 필수적이며 설명 시작 부분에 항상 배치됩니다. 이러한 속성은 다음과 같습니다:

지표 플롯을 위한 창의 표시 – indicator_separate_window or indicator_chart_window;

지표 버퍼의 수 – indicator_buffers;

지표의 플롯 수 – indicator_plots.

또한 전처리기 지시어와 사용자 지정 지표 생성을 위한 기능을 통해 설정할 수 있는 다른 속성도 있습니다. 이러한 특성 및 해당 기능은 다음 표에 설명되어 있습니다.

지표 하위창 특성 지침 IndicatorSet...() 유형의 기능 하위창의 조정된 속성에 대한 설명 indicator_height IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight) 하위창 높이의 고정 값 indicator_minimum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue) 수직축의 최소값 indicator_maximum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue) 수직축의 최대값 indicator_levelN IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue) N 레벨에 대한 수직축 값 전처리기 지시 없음 IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName) 표시된 레벨의 이름 indicator_levelcolor IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor) N 레벨 색상 indicator_levelwidth IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth) N 레벨에 대한 선 너비 indicator_levelstyle IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle) N 레벨에 대한 선 스타일 특성 플로팅 지침 PlotIndexSet...() 유형의 기능 플롯의 조정된 속성에 대한 설명 indicator_labelN PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel) N 숫자 플롯의 짧은 이름. 마우스 커서를 DataWindow과 팝업 도구 설명에 표시됩니다 indicator_colorN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor) N 플롯에 대한 선 색상 indicator_styleN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType) N 플롯에 대한 선 스타일 indicator_typeN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType) N 플롯에 대한 선 유형 indicator_widthN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth) Line width for N plot 공통 지표 속성 IndicatorSet...() 유형의 기능 설명 전처리기 지시 없음 IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName) 지표 목록에 표시될 지표의 편리한 짧은 이름을 설정 ( Ctrl+I를 눌러 터미널에서 열림). 전처리기 지시 없음 IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits) 지표 값 표시에 필요한 정확도 설정 - 소수 자릿수 전처리기 지시 없음 IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels) 지표 창의 레벨 수를 설정 indicator_applied_price 기능이 없습니다, 속성은 전처리기 지시문으로만 설정할 수 있습니다. 지표 계산에 사용되는 기본 가격 유형. 필요한 경우 첫 번째 유형의 OnCalculate()를 사용하는 경우에만 지정됩니다. 속성 값은 "매개변수" 탭의 지표 속성 대화 상자에서도 설정할 수 있습니다 - "적용 대상".

전처리기 용어의 레벨 및 플롯 수는 1로 시작하는 반면, 함수를 사용할 때의 동일한 속성 수는 0으로 시작하며 즉, 표시된 값이 #property에 대해 표시된 값보다 1 작아야 합니다.

해당하는 기능이 없는 몇 가지 지침이 있습니다: