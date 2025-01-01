Le lien entre les propriétés de l'indicateur et les fonctions correspondantes

Chaque indicateur d'utilisateur possède la multitude de propriétés,dont la partie est obligatoire et se trouve toujours tout au début de la description. Ce sont les propriétés:

l'indication de la fenêtre pour l'affichage de l'indicateur — indicator_separate_window ou indicator_chart_window;

le nombre de tampons d'indicateur — indicator_buffers;

le nombre de constructions graphiques, qui affiche l'indicateur — indicator_plots.

Mais il y a une autre partie des propriétés, que l'on peut spécifier dans les directives du préprocesseur, ainsi que dans les fonctions pour la création de l'indicateur d'utilisateur. Dans le tableau on énumère ces propriétés et les fonctions leur correspondant.

Les directives pour la propriété de la sous-fenêtre de l'indicateur Fonctions du type IndicatorSet...() Description de la propriété établie de sous- fenêtre indicator_height IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight) La valeur de hauteur fixe de sous- fenêtre indicator_minimum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue) La valeur minimale de l'axe vertical indicator_maximum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue) La valeur maximal de l'axe vertical indicator_levelN IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue) La valeur de l'axe vertical pour le niveau le numéro N il n'y a pas de directive du préprocesseur IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName) Le nom du niveau affiché indicator_levelcolor IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor) La couleur pour l'affichage du niveau le numéro N indicator_levelwidth IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth) L'épaisseur de la ligne pour l'affichage du niveau le numéro N indicator_levelstyle IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle) Le style de la ligne pour l'affichage du niveau le numéro N Directives pour la propriété des constructions graphiques Fonctions du type PlotIndexSet...() Description de la propriété établie pour la construction graphique indicator_labelN PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel) Le nom bref pour la construction graphique le numéro N. Il est affiché dans la fenêtre DataWindow et dans l'aide émergeant à l'induction du curseur sur la construction indicator_colorN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor) La couleur de la ligne pour la construction graphique le numéro N indicator_styleN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType) Le style de la ligne pour la construction graphique le numéro N indicator_typeN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType) Le type de la ligne pour la construction graphique le numéro N indicator_widthN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth) L'épaisseur de la ligne pour la construction graphique le numéro N Propriétés communes de l'indicateur Fonctions du type IndicatorSet...() Description il n'y a pas de directive du préprocesseur IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName) Établit le nom confortable court de l'indicateur, qui sera affiché dans le répertoire des indicateurs (s'ouvre dans le terminal en appuyant sur Ctrl+I). il n'y a pas de directive du préprocesseur IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits) Établit l'exactitude demandée pour l'affichage des valeurs de l'indicateur — le nombre de signes après le point décimal il n'y a pas de directive du préprocesseur IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels) Spécifie le nombre de niveaux sur la fenêtre de l'indicateur indicator_applied_price Les fonctions sont absentes, la propriété s'établit seulement par la directive du préprocesseur. Le type du prix par défaut, utilisé pour le calcul des valeurs de l'indicateur. Est indiqué en cas de nécessité seulement à l'utilisation de la fonction OnCalculate() du premier type. On peut aussi spécifier la valeur de la propriété du dialogue des propriétés de l'indicateur sur l'onglet "Paramètres" - "Appliquer vers".

Il est nécessaire de noter, que le numérotage des niveaux et les constructions graphiques dans les termes du préprocesseur commence par l'unité, pendant que le numérotage des mêmes propriétés à l'utilisation des fonctions commence par le zéro, c'est-à-dire il faut indiquer la valeur, moins sur 1 que nous indiquerions avec l'utilisation #property.

Il y a quelques directives, pour lesquelles il n'y a pas fonctions correspondantes: