DocumentationSections
Référence MQL5Indicateurs PersonnalisésLien entre les Propriétés d'un Indicateur et les Fonctions 

Le lien entre les propriétés de l'indicateur et les fonctions correspondantes

Chaque indicateur d'utilisateur possède la multitude de propriétés,dont la partie est obligatoire et se trouve toujours tout au début de la description. Ce sont les propriétés:

  • l'indication de la fenêtre pour l'affichage de l'indicateur — indicator_separate_window ou indicator_chart_window;
  • le nombre de tampons d'indicateur — indicator_buffers;
  • le nombre de constructions graphiques, qui affiche l'indicateur — indicator_plots.

Mais il y a une autre partie des propriétés, que l'on peut spécifier dans les directives du préprocesseur, ainsi que dans les fonctions pour la création de l'indicateur d'utilisateur. Dans le tableau on énumère ces propriétés et les fonctions leur correspondant.

Les directives pour la propriété de la sous-fenêtre de l'indicateur

Fonctions du type IndicatorSet...()

Description de la propriété établie de sous- fenêtre

indicator_height

IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight)

La valeur de hauteur fixe de sous- fenêtre

indicator_minimum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)

La valeur minimale de l'axe vertical

indicator_maximum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)

La valeur maximal de l'axe vertical

indicator_levelN

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)

La valeur de l'axe vertical pour le niveau le numéro N

il n'y a pas de directive du préprocesseur

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)

Le nom du niveau affiché

indicator_levelcolor

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)

La couleur pour l'affichage du niveau le numéro N

indicator_levelwidth

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)

L'épaisseur de la ligne pour l'affichage du niveau le numéro N

indicator_levelstyle

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)

Le style de la ligne pour l'affichage du niveau le numéro N

Directives pour la propriété des constructions graphiques

Fonctions du type PlotIndexSet...()

Description de la propriété établie pour la construction graphique

indicator_labelN

PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)

Le nom bref pour la construction graphique le numéro N. Il est affiché dans la fenêtre DataWindow et dans l'aide émergeant à l'induction du curseur sur la construction

indicator_colorN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)

La couleur de la ligne pour la construction graphique le numéro N

indicator_styleN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)

Le style de la ligne pour la construction graphique le numéro N

indicator_typeN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)

Le type de la ligne pour la construction graphique le numéro N

indicator_widthN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)

L'épaisseur de la ligne pour la construction graphique le numéro N

Propriétés communes de l'indicateur

Fonctions du type IndicatorSet...()

Description

il n'y a pas de directive du préprocesseur

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)

Établit le nom confortable court de l'indicateur, qui sera affiché dans le répertoire des indicateurs (s'ouvre dans le terminal en appuyant sur Ctrl+I).

il n'y a pas de directive du préprocesseur

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)

Établit l'exactitude demandée pour l'affichage des valeurs de l'indicateur — le nombre de signes après le point décimal

il n'y a pas de directive du préprocesseur

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)

Spécifie le nombre de niveaux sur la fenêtre de l'indicateur

indicator_applied_price

Les fonctions sont absentes, la propriété s'établit seulement par la directive du préprocesseur.

Le type du prix par défaut, utilisé pour le calcul des valeurs de l'indicateur. Est indiqué en cas de nécessité seulement à l'utilisation de la fonction  OnCalculate() du premier type.

On peut aussi spécifier la valeur de la propriété du dialogue des propriétés de l'indicateur sur l'onglet "Paramètres" - "Appliquer vers".

Il est nécessaire de noter, que le numérotage des niveaux et les constructions graphiques dans les termes du préprocesseur commence par l'unité, pendant que le numérotage des mêmes propriétés à l'utilisation des fonctions commence par le zéro, c'est-à-dire il faut indiquer la valeur, moins sur 1 que  nous indiquerions avec l'utilisation  #property.

Il y a quelques directives, pour lesquelles il n'y a pas fonctions correspondantes:

Directive

Description

indicator_chart_window

L'indicateur se montre dans une fenêtre principale

indicator_separate_window

L'indicateur se montre dans une sous-fenêtre  séparée

indicator_buffers

Indique le nombre de tampons demandés d'indicateur

indicator_plots

Indique le nombre de constructions graphiques dans l'indicateur