Autor real:

dm34@mail.ru

Este indicador se baseia no RSI (Relative Strength Index) e na análise de suas linhas múltiplas de sinais.

O cálculo do algoritmo das linhas de sinal se encontram a seguir. Temos os parâmetros do indicador como dados de entrada:

StartLength - valor inicial mínimo da primeira linha de sinal;

Step - passo da variação do período;

StepsTotal - número de mudanças no período.

Qualquer valor do período a partir da multiplicidade de linhas de sinal é calculado utilizando progressão aritmética:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step,

onde o valor da variável Number varia de zero a StepsTotal. Os valores obtidos dos períodos são adicionados ao array ​​e são usados ​​em cada tick do indicador para obter o array de valores do indicador RSI suavizado. As direções da tendência atual para cada um das suavizações são calculadas e também é determinado o número de tendências positivas e negativas para toda a gama de valores do array de RSI suavizado. O número final de tendências positivas e negativas é suavizada e, por sua vez são usadas ​​como linhas do indicador que formam uma nuvem colorida exibida com a ajuda da classe de estilo DRAW_FILLING.

A direção da tendência deste indicador é determinada pela cor da nuvem, enquanto a sua força é determinada pela largura da nuvem. Você pode usar os níveis de sobrecompra (UpLevel) e (DnLevel) e de sobrevenda que são definidos em um valor percentual da amplitude máxima do indicador.

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada do indicador: