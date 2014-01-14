Participe de nossa página de fãs
SSL - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Kalenzo
Um indicador de sinal tipo semáforo que utiliza duas médias móveis na forma de NRTR. É um canal formado por Médias Móveis que têm os mesmos períodos médios, mas um deles é desenhado com base na timeserie high[] e o outro na low[]. A saída para fora das bordas deste canal dá o sinal de alteração da tendência através da cor correspondente. Depois disso, até que o sinal oposto apareça, será desenhada a média móvel NRTR correspondente ao sentido de tendência atual.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.07.2008.
Fig.1 Indicador SSL
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1682
