SSL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2088
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
ssl.mq5 (10.85 KB) visualização
Autor real:

Kalenzo

Um indicador de sinal tipo semáforo que utiliza duas médias móveis na forma de NRTR. É um canal formado por Médias Móveis que têm os mesmos períodos médios, mas um deles é desenhado com base na timeserie high[] e o outro na low[]. A saída para fora das bordas deste canal dá o sinal de alteração da tendência através da cor correspondente. Depois disso, até que o sinal oposto apareça, será desenhada a média móvel NRTR correspondente ao sentido de tendência atual.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.07.2008.

Fig.1 Indicador SSL

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1682

