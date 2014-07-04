Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DS_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1359
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MetaQuotes
O indicador DS_Stochastic é o Oscilador estocástico original com a suavização de EMA.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador DS_Stochastic foi desenvolvido na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 27.10.2006.
Figura 1. O indicador DS_Stochastic
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7008
O oscilador ang_AZad_C não normalizado ajuda a identificar a tendência dominante.BackgroundСandle_AMkA_HTF
O indicador desenha velas de um período de tempo maior em forma de retângulos coloridos de acordo com as cores dos pontos do indicador AMKA.
O indicador NRatio com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.wlxFractals
O indicador wlxFractals foi projetado para desenhar os fractais de Bill Williams, que define o número de barras significativas para a esquerda e para a direita.