Indicadores

DS_Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1359
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

MetaQuotes

O indicador DS_Stochastic é o Oscilador estocástico original com a suavização de EMA.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador DS_Stochastic foi desenvolvido na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 27.10.2006.

Figura 1. O indicador DS_Stochastic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7008

