DS_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор DS_Stochastic представляет собой оригинальный Stochastic Oscillator, в котором применено EMA-сглаживание.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 27.10.2006.

Рис.1. Индикатор DS_Stochastic

