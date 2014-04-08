Ставь лайки и следи за новостями
DS_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
- 2595
Реальный автор:
MetaQuotes
Индикатор DS_Stochastic представляет собой оригинальный Stochastic Oscillator, в котором применено EMA-сглаживание.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 27.10.2006.
Рис.1. Индикатор DS_Stochastic
Ненормированный осциллятор ang_AZad_C помогает определить доминирующую тенденцию тренда.BackgroundСandle_AMkA_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами точек индикатора AMkA.
Индикатор ang_AZad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DS_Stochastic_HTF
Индикатор DS_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.