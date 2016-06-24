Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DS Stochastic - indicador para MetaTrader 4
O Indicador DS_Stochastic apresenta um Oscilador Estocástico original (Stoch), com suavização baseada no indicador EMA.
O períod "Fast" doIndicador é removido no gráfico, ficando duas linhas: %K e %D.
A fórmula de cálculo do indicador é a seguinte:
DIF1(i) = EMA(Close(i) - MaxHigh(N), S);
DIF2(i) = EMA(MaxHigh(N) - MinLow(N), S);
%K(i) = 100*DIF1(i) / DIF2(i);
%D(i) = 100*EMA(DIF1(i), P) / EMA(DIF2(i), P);
onde:
Close(i) - o preço de fechamento da barra atual;
MaxHigh(N) - máxima (High)de N períodos anteriores;
MinLow(N) - mínima (Low)de N períodos anteriores;
EMA - média móvel exponencial;
N - um comprimento do intervalo pelo cálculo de High/Low;
S - período de suavização para %K(i);
P - período de suavização para %D(i).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10054
AlertLine
O indicador mostra uma mensagem, então o preço cruza as linhas, intituladas de "Support" e "Resistance" no gráfico.ZeroLag Stochs true
O Indicador ZeroLag Stochs_true é um Oscilador Estocástico (Stoch) com zero atraso, desenvolvido por George C. Lane.
ZigZag de Orlov
Zigzag com um princípio simples, claro e natural de trabalho. Pelos preços fechados (Close). Sem redesenhar.ZeroLagEA-AIP v0.0.4
O Expert Advisor ZeroLagEA-AIP v0.0.4 calcula o indicador de sinal ZeroLag MACD, que é um indicador Moving Average de convergência/divergência, MACD com zero atraso.