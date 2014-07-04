Participe de nossa página de fãs
BackgroundСandle_AMkA_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1231
-
O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos de acordo com as cores dos pontos do indicador AMKA, se houver algum.
Dependendo da direção da tendência definida pela cor do ponto do indicador fonte, o corpo da vela é colorido em verde ou vermelho, já as sombras são pintadas em verde limão ou rosa.
O indicador exige o arquivo AMkA.mq5 compilado para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BackgroundСandle_AMkA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6999
