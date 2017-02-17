無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DS_Stochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 899
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
メタクオーツ
DS_Stochastic指標はEMA平滑化を持つオリジナルのストキャスティクスです。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
元のDS_Stochastic指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年10月27日に発表されました。
図1 DS_Stochastic指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7008
