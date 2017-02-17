コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DS_Stochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
899
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ds_stochastic.mq5 (7.53 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
実際の著者：

メタクオーツ

DS_Stochastic指標はEMA平滑化を持つオリジナルのストキャスティクスです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

元のDS_Stochastic指標はMQL4言語で開発されコードベースで2006年10月27日に発表されました。

図1　DS_Stochastic指標

図1　DS_Stochastic指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7008

