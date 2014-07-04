Participe de nossa página de fãs
NRatio_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 947
O indicador NRatio com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para proporcionar o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo NRatio.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador NRatio_HTF
O indicador DS_Stochastic é o oscilador estocástico original com a suavização de EMA.ang_AZad_C
O oscilador ang_AZad_C não normalizado ajuda a identificar a tendência dominante.
O indicador wlxFractals foi projetado para desenhar os fractais de Bill Williams, que define o número de barras significativas para a esquerda e para a direita.wlxBWWiseMan-2
Um indicador de sinal de semáforo usando o Awesome oscillator.