NRatio_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador NRatio com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo NRatio.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador NRatio_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7030

