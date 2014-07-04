Autor real:

konKop, GOODMAN, Mstera, af + wellx

O indicador wlxFractals foi projetado para desenhar os fractais de Bill Williams, que define o número de barras significativas para a esquerda e para a direita.

A definição técnica do fractal de Bill Williams é uma série de, pelo menos, cinco barras sucessivas, em que há duas barras, antes e depois da maior máxima, que possuem máximas menores. A configuração oposta (séries de cinco barras, na qual existem duas barras com as mínimas mais elevadas antes e depois da mínima mais baixa) é um fractal de venda. Em um gráfico, os fractais possuem os valores de alta e baixa, e são indicados por flechas para cima ou para baixo.

Os sinais do indicador wlxFractals precisam ser filtrados através do indicador técnico Alligator. Em outras palavras, não devemos concluir uma negociação de compra, caso um fractal esteja localizado abaixo dos dentes do jacaré, e não devemos concluir uma negociação de venda caso um fractal esteja localizado acima dos dentes do jacaré. Após o sinal fractal ter se formado e está em vigor, o que é determinado pela sua posição para além das mandíbulas do jacaré, ele continua a ser um sinal até que este seja atingido, ou até o aparecimento de um sinal fractal mais recente.

O indicador wlxFractals foi desenvolvido em linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 07.08.2006.

Figura 1. O indicador wlxFractals