代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DS_Stochastic - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1220
等级:
(22)
已发布:
已更新:
ds_stochastic.mq5 (7.53 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

MetaQuotes

此 DS_Stochastic 指标是原版随机振荡器加 EMA 平滑。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此原版 DS_Stochastic 首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 27.10.2006。

图例 1. 该 DS_Stochastic 指标

图例 1. 该 DS_Stochastic 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7008

ang_AZad_C ang_AZad_C

非标准化的振荡器 ang_AZad_C 有助于确定的主导趋势。

BackgroundСandle_AMkA_HTF BackgroundСandle_AMkA_HTF

此指标基于 AMkA 指标中点的颜色来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。

NRatio_HTF NRatio_HTF

此 NRatio 指标在输入参数中有时间帧选项。

wlxFractals wlxFractals

该 wlxFractals 指标被设计用于绘制 Bill Williams 的分形，即在定义数量内，处于左右两边中间的柱线最高或最低。