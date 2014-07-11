真实作者:

MetaQuotes

此 DS_Stochastic 指标是原版随机振荡器加 EMA 平滑。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此原版 DS_Stochastic 首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 27.10.2006。

图例 1. 该 DS_Stochastic 指标