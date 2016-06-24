Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ang AZad(C) - indicador para MetaTrader 4
- 875
O indicador ang_AZad(C) ajuda a definir a tendência dominante igual ao indicador ang_Zad (C). (http://codebase.mql4.com/en/code/10221)
Variável externa:
ki - um fator de atraso.
A linha azul indica a direção das tendências. A linha vermelha separa as tendências de alta e baixa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10239
