Indicadores

ang AZad(C) - indicador para MetaTrader 4

O indicador ang_AZad(C) ajuda a definir a tendência dominante igual ao indicador ang_Zad (C). (http://codebase.mql4.com/en/code/10221)

Variável externa:
ki - um fator de atraso.

A linha azul indica a direção das tendências. A linha vermelha separa as tendências de alta e baixa.






Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10239

ang Zad(C) ang Zad(C)

O Indicador ang_Zad(C) ajuda a definir a tendência dominante.

ang PR (Din)-v1 ang PR (Din)-v1

Indicador ang_PR (Din) V1 representa um indicador baseado em regressão polinomial.

STALIN STALIN

O indicador de cruzamento de duas Médias Móveis (MA) com alertas e filtros.

e-PSI(at)PROC e-PSI(at)PROC

Sistema de múltiplas estratégias "no mesmo pacote," com um sistema de negociação virtual para determinar as classificações para cada uma das estratégias (antes da abertura da ordem no mercado) e gestão da biblioteca do capital investido.