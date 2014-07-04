Participe de nossa página de fãs
O indicador AMkA_Signal mostra informações relevantes a atual tendência utilizando os valores do indicador AMKA com um tempo gráfico fixo.
O indicador exibe sinais dos pontos coloridos do indicador AMKA. Pontos coloridos na linha aparecem quando a barra do correspondente tempo gráfico se altera.
O indicador requer o arquivo do indicador AMkA.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador AMkA_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6998
