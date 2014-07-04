CodeBaseSeções
Indicadores

AMkA_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2024
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
O indicador AMkA_Signal mostra informações relevantes a atual tendência utilizando os valores do indicador AMKA com um tempo gráfico fixo.

O indicador exibe sinais dos pontos coloridos do indicador AMKA. Pontos coloridos na linha aparecem quando a barra do correspondente tempo gráfico se altera.

O indicador requer o arquivo do indicador AMkA.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador AMkA_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6998

SpearmanRankCorrelation_HTF SpearmanRankCorrelation_HTF

O indicador SpearmanRankCorrelation com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada.

Transparent MetaTrader 5 Transparent MetaTrader 5

O script permite definir o nível de transparência da janela do terminal do cliente usando o Windows API.

BackgroundСandle_AMkA_HTF BackgroundСandle_AMkA_HTF

O indicador desenha velas de um período de tempo maior em forma de retângulos coloridos de acordo com as cores dos pontos do indicador AMKA.

ang_AZad_C ang_AZad_C

O oscilador ang_AZad_C não normalizado ajuda a identificar a tendência dominante.