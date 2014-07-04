O indicador AMkA_Signal mostra informações relevantes a atual tendência utilizando os valores do indicador AMKA com um tempo gráfico fixo.

O indicador exibe sinais dos pontos coloridos do indicador AMKA. Pontos coloridos na linha aparecem quando a barra do correspondente tempo gráfico se altera.

O indicador requer o arquivo do indicador AMkA.mq5. Coloque-o em terminal_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador AMkA_Signal