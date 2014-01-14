CodeBaseSeções
Indicadores

AMkA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
8141
Avaliação:
(49)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Perry Kaufman

A média móvel adaptativa de Perry Kaufman com indicativos (Sinal) arranjados tipo pontos se baseia no desvio padrão médio quadrático.

Segue a interpretação dos sinais tipo pontos: no caso, o mercado anda lateralmente, o indicador AMA é colocado na horizontal e os sinais tipos pontos estão ausentes. No caso de haver uma tendência direcional excedendo a um desvio médio quadrático, um ponto de uma cor apropriada será exibido. Esse ponto é um sinal para a entrada ou saida do mercado.

A seguinte equação é utilizada como um ponto tipo sinal para critério de posicionamento:

AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK

Onde:

  • AMA-AMA0 - АМА - última espansão;
  • StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - desvio padrão das extensões do indicador por um período;
  • dK - parâmetro externo.

Média Móvel Adaptativa por Perry Kaufman

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/387

