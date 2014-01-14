Participe de nossa página de fãs
AMkA - indicador para MetaTrader 5
- 8141
Autor real:
Perry Kaufman
A média móvel adaptativa de Perry Kaufman com indicativos (Sinal) arranjados tipo pontos se baseia no desvio padrão médio quadrático.
Segue a interpretação dos sinais tipo pontos: no caso, o mercado anda lateralmente, o indicador AMA é colocado na horizontal e os sinais tipos pontos estão ausentes. No caso de haver uma tendência direcional excedendo a um desvio médio quadrático, um ponto de uma cor apropriada será exibido. Esse ponto é um sinal para a entrada ou saida do mercado.
A seguinte equação é utilizada como um ponto tipo sinal para critério de posicionamento:
AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK
Onde:
- AMA-AMA0 - АМА - última espansão;
- StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - desvio padrão das extensões do indicador por um período;
- dK - parâmetro externo.
