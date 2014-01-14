Autor real:

Perry Kaufman

A média móvel adaptativa de Perry Kaufman com indicativos (Sinal) arranjados tipo pontos se baseia no desvio padrão médio quadrático.

Segue a interpretação dos sinais tipo pontos: no caso, o mercado anda lateralmente, o indicador AMA é colocado na horizontal e os sinais tipos pontos estão ausentes. No caso de haver uma tendência direcional excedendo a um desvio médio quadrático, um ponto de uma cor apropriada será exibido. Esse ponto é um sinal para a entrada ou saida do mercado.

A seguinte equação é utilizada como um ponto tipo sinal para critério de posicionamento:

AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK



Onde: