Indicadores

SpearmanRankCorrelation_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1102
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador SpearmanRankCorrelation com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo SpearmanRankCorrelation.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador SpearmanRankCorrelation_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6992

