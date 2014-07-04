Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SpearmanRankCorrelation_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1102
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador SpearmanRankCorrelation com a opção de seleção de um período de tempo diferente nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo SpearmanRankCorrelation.mq5 compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador SpearmanRankCorrelation_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6992
O script permite definir o nível de transparência da janela do terminal do cliente usando o Windows API.Linha horizontal para as max/min dos preços nos últimos 2 anos
Exemplo de código sobre como desenhar uma linha horizontal para as máximas e mínimas dos preços nos últimos 2 anos.
O indicador AMkA_Signal mostra informações sobre a tendência atual usando os valores do indicador AMKA com um tempo gráfico fixo.BackgroundСandle_AMkA_HTF
O indicador desenha velas de um período de tempo maior em forma de retângulos coloridos de acordo com as cores dos pontos do indicador AMKA.