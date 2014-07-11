请观看如何免费下载自动交易
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 AMkA 指标中点的颜色，如果有的话。
由源指标点的颜色来定义趋势，并依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成绿色或红色, 影线被喷成浅绿或粉色。
此指标需要编译的指标文件 AMkA.mq5 方可操作。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 指标 BackgroundСandle_AMkA_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/6999
AMkA_Signal
此 AMkA_Signal 指标显示确定时间帧的 AMkA 指标的当前趋势信息。SpearmanRankCorrelation_HTF
此 SpearmanRankCorrelation 指标在输入参数中有时间帧选项。
ang_AZad_C
非标准化的振荡器 ang_AZad_C 有助于确定的主导趋势。DS_Stochastic
此 DS_Stochastic 指标是原版随机振荡器加 EMA 平滑。