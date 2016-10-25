無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BackgroundСandle_AMkA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形はAMkA指標の色に応じて塗られます。
トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑や赤、髭は石灰色や桃色に塗られています。
この指標の操作はコンパイルされたAMkA.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 BackgroundСandle_AMkA_HTF指標
AMkA_Signal
AMkA_Signal指標は、固定された時間枠でのAMkA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。SpearmanRankCorrelation_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つSpearmanRankCorrelation指標
dt_FFT
高速フーリエ変換関数（fast Fourier transformation、FFT）のライブラリi-SpectrAnalysis
この指標は、より大きな次数の高調波の濾過によって価格時系列の平滑化を例示します。