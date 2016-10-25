無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AMkA_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
AMkA_Signal指標は、固定された時間枠での AMkA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
この指標はソースであるAMkA指標のシグナルの色付きの点を描画します。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。
この指標はAMkA.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 AMkA_Signal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/6998
