Der AMkA_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des AMkA Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Der Indikator zeigt Signale der farbigen Punkte des AMkA Indikator. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die AMkA.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der AMkA_Signal Indikator