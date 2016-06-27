und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AMkA_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 853
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der AMkA_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des AMkA Indikators mit einem fixen TimeFrame.
Der Indikator zeigt Signale der farbigen Punkte des AMkA Indikator. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.
Der Indikator benötigt die AMkA.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der AMkA_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6998
Der SpearmanRankCorrelation Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.RWI_HTF
Der RWI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Der ZigZag-KanalExp_MUV_NorDIFF_Cloud
Handelssystem, das die Indikatoren XMUV und MUV_NorDIFF_Cloud verwendet.