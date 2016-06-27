CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AMkA_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
853
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
amka.mq5 (9.82 KB) ansehen
amka_signal.mq5 (13.37 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der AMkA_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des AMkA Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Der Indikator zeigt Signale der farbigen Punkte des AMkA Indikator. Farbige Punkte auf Linien werden angezeigt, wenn sich der Balken des entsprechenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die AMkA.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der AMkA_Signal Indikator

Abbildung 1. Der AMkA_Signal Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/6998

SpearmanRankCorrelation_HTF SpearmanRankCorrelation_HTF

Der SpearmanRankCorrelation Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RWI_HTF RWI_HTF

Der RWI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ChannelZZ ChannelZZ

Der ZigZag-Kanal

Exp_MUV_NorDIFF_Cloud Exp_MUV_NorDIFF_Cloud

Handelssystem, das die Indikatoren XMUV und MUV_NorDIFF_Cloud verwendet.