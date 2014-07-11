代码库部分
AMkA_Signal - MetaTrader 5脚本

此 AMkA_Signal 指标显示确定时间帧的 AMkA 指标的当前趋势信息。

此指标显示的信号源自 AMkA 指标的彩色点。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 AMkA.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例 1. 该 AMkA_Signal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/6998

SpearmanRankCorrelation_HTF SpearmanRankCorrelation_HTF

此 SpearmanRankCorrelation 指标在输入参数中有时间帧选项。

RWI_HTF RWI_HTF

此 RWI 指标在输入参数中有时间帧选项。

BackgroundСandle_AMkA_HTF BackgroundСandle_AMkA_HTF

此指标基于 AMkA 指标中点的颜色来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。

ang_AZad_C ang_AZad_C

非标准化的振荡器 ang_AZad_C 有助于确定的主导趋势。