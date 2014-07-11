请观看如何免费下载自动交易
此 AMkA_Signal 指标显示确定时间帧的 AMkA 指标的当前趋势信息。
此指标显示的信号源自 AMkA 指标的彩色点。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。
此指标需要 AMkA.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 该 AMkA_Signal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/6998
