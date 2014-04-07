Ставь лайки и следи за новостями
AMkA_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2581
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор AMkA_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора AMkA с фиксированным таймфреймом.
Индикатор отображает сигналы с цветных точек исходного индикатора AMkA. Цветные точки на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора AMkA.mq5.
Рис.1. Индикатор AMkA_Signal
