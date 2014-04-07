Индикатор AMkA_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора AMkA с фиксированным таймфреймом.

Индикатор отображает сигналы с цветных точек исходного индикатора AMkA. Цветные точки на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора AMkA.mq5.

Рис.1. Индикатор AMkA_Signal