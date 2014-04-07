CodeBaseРазделы
Индикаторы

AMkA_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор AMkA_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора AMkA с фиксированным таймфреймом.

Индикатор отображает сигналы с цветных точек исходного индикатора AMkA. Цветные точки на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора AMkA.mq5.

Рис.1. Индикатор AMkA_Signal

SpearmanRankCorrelation_HTF SpearmanRankCorrelation_HTF

Индикатор SpearmanRankCorrelation с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ExMass_HTF ExMass_HTF

Индикатор ExMass с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BackgroundСandle_AMkA_HTF BackgroundСandle_AMkA_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами точек индикатора AMkA.

ang_AZad_C ang_AZad_C

Ненормированный осциллятор ang_AZad_C помогает определить доминирующую тенденцию тренда.