Experts

Exp_TrendMagic - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1770
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
exp_trendmagic.mq5 (12.53 KB) visualização
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (120.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
trendmagic.mq5 (13.87 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um sistema de negociação que utiliza o indicador TrendMagic.

Faz-se uma decisão de negócio quando a direção do movimento do indicador se altera. Para o correto funcionamento do EA, coloque o arquivo compilado TrendMagic.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Figura 1. As instâncias do histórico de negócios no gráfico

Resultados do teste para 2013 em XAUUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6981

