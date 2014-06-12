Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
WPR_2HTF - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
lukas1
Uma nuvem colorida formada por dois osciladores WPR (Faixa Percentual de Williams '), de diferentes períodos de tempo.
Figura 1. O indicador WPR_2HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/6976
